«Петр I был варваром». Какие свидетельства о московских царях и украинских гетманах найдены в архивах Швеции 16 июня, 22:20 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською По буквам: Ради понимания неизвестных страниц украинской истории Марина Траттнер с коллегами разбирают даже шифрованные записи дипломатов XVII века. (Фото:DR)

Украинка Марина Траттнер начала искать в Швеции историю собственной семьи, а обнаружила целую россыпь документов о прошлом Украины, которые разоблачают парадигмы российской имперской истории

Иногда дорогой к важным открытиям в украинской истории становится частное любопытство. Так произошло с украинкой Мариной Траттнер, живущей в Швеции, и работающей юристом. В попытках описать прошлое собственной шведско-украинской семьи, она обратилась в Государственный архив Швеции, где отыскала документы, интересные для всей истории Украины.



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Сначала ею были найдены и переведены ранее неизвестные украинские письма шведского короля Карла XII, правившего в 1697—1718 годах, затем свидетельства о Полтавской битве 1709 года. А уже дальше украинка получила доступ к архивам шведских комиссаров и дипломатов в Польше, которые на протяжении веков описывали историю восточной Европы, в том числе историю современных украинских земель, казачества и российских политических деятелей. Многие из этих писем никогда не были доступны отечественным историкам, однако рассказывают много нового о прошлом Украины, не испытавшем на себе влияния имперской, советской или российской пропаганды.

Таттнер рассказала НВ о работе по открытию неизвестных страниц украинской истории, которую она называет «очищением»

— Шведский архив хранит много свидетельств украинской истории. Почему широкой публике об этом стало известно только сейчас?

— Материалы шведских архивов были известны раньше. Их исследовали многие историки XIX века. В 1898 году Киевская Археографическая Комиссия отправила в Стокгольм историка Никандра Васильевича Молчановского. Он написал отчет о том, что в Швеции хранятся ценные архивные материалы, относящиеся к деятельности Богдана Хмельницкого, но исследовать все он не смог, потому что внезапно умер при неизвестных обстоятельствах. После него, уже через столетие, с материалами шведских архивов успешно работал [ украинский историк, один из представителей УНР в эмиграции ] Богдан Кентржинский, на их основе он описал отношения между Карлом XII и Иваном Мазепой.

В советское время Швеция считалась буржуазной страной, ездить и исследовать архивные материалы было сложно. Историки, которые приезжали исследовать документы позже, возможно, не знали, как организованы фонды архива, потому что определенные тома архивов, в которых были документы, например, из Военной канцелярии Карла XII, разделили на несколько частей. Найти то, что принадлежало к определенному тому, занимало много времени. Даже сегодня мы отыскиваем и объединяем эти документы благодаря специфической грязи, которая на них присутствует. К тому же, большее количество документов написано от руки на шведском, латыни, французском, немецком и других языках. Часто эти языки смешивали. В 1650-е слова писали вообще суржиком латыни и шведской: корни были латинские, а окончания — шведские.

Здесь нужна командная работа специалистов, и сейчас мы почти сформировали такую команду. В ней профессиональные украинские и шведские историки, специалисты периода Османской Империи, недавно к нам присоединились специалисты из Кембриджа и Оксфорда, знающие десятки языков и уже сейчас работа идет быстро. Мы находим документы, вычитываем их, дополнительно защищаем оригиналы, сканируем и выкладываем все в открытый доступ, чтобы документы могли изучить историки всего мира. Архивы Швеции — это 800 км книжных полочек. Работы еще много.

— За какие периоды истории вам удалось найти данные? Каких событий в целом они касаются?

С конца 1500-х годов и до наших дней. От событий, связанных с [ русским князем и литовским магнатом, жившим с 1460-го по 1530-й ] Константином Острожскими и до советских времен. Повсюду борьба за Украину. Невероятные истории героев. Одно из важных событий — битва между московитами, татарами и турками у реки Прут 1711 года. Мы нашли тысячи страниц документов в дипломатической переписке Швеции, Польши, Турции, Великобритании, Нидерландов и других архивах, описывающих деятельность Карла XII и Великую северную войну [ 1700−1721 годы ]. В них говорится, что во время битвы у реки Прут в июле 1711 года Петр I вместе со своей армией оказался в окружении. Его войско в панике разбежалось, бросило оружие и отказалось защищать себя. Царь трижды присылал письма с просьбой о капитуляции, дал взятки [ турецкому ] Великому визиру, чтобы подписать Прутский мир, обещал выплачивать годовую пенсию крымскому хану, освободить Польшу и Украину, вернуть Украине все права и свободы независимого государства. Затем сообщил о своей решительной победе над турками, отказался выполнять условия мира и угрожал пойти войной на Константинополь, если статью об Украине не интерпретируют в его пользу.

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