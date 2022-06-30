На сумму $49 млн. Швеция передаст Украине противотанковое оружие и дополнительную технику
Швеция уже четыре раза предоставляла дополнительное вооружение ВСУ. (Фото:ВСУ)
Швеция планирует передать Украине противотанковое оружие и оборудование для разминирования на сумму 500 миллионов шведских крон (приблизительно 49 миллионов долларов — ред).
Об этом в комментарии CNN сообщил официальный представитель министерства обороны Швеции Тони Эриксон.
Он уточнил, что оборудование, которое было запрошено украинским правительством и будет доставлено «как можно скорее».
По данным Эриксона, Швеция уже четыре раза предоставляла дополнительное вооружение ВСУ.
В начале июня правительство Швеции обещало предоставить Украине противокорабельные ракеты, а также стрелковое оружие и противотанковые средства.
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