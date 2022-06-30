На сумму $49 млн. Швеция передаст Украине противотанковое оружие и дополнительную технику

30 июня, 15:44
Швеция уже четыре раза предоставляла дополнительное вооружение ВСУ. (Фото:ВСУ)

Швеция уже четыре раза предоставляла дополнительное вооружение ВСУ. (Фото:ВСУ)

Швеция планирует передать Украине противотанковое оружие и оборудование для разминирования на сумму 500 миллионов шведских крон (приблизительно 49 миллионов долларов — ред).

Об этом в комментарии CNN сообщил официальный представитель министерства обороны Швеции Тони Эриксон.

Он уточнил, что оборудование, которое было запрошено украинским правительством и будет доставлено «как можно скорее».

Видео дня
Читайте также:
Фрэнк Ледвидж
Фрэнк Ледвидж
Очень плохая новость для России. Какое новое сверхмощное оружие получит Украина

По данным Эриксона, Швеция уже четыре раза предоставляла дополнительное вооружение ВСУ.

В начале июня правительство Швеции обещало предоставить Украине противокорабельные ракеты, а также стрелковое оружие и противотанковые средства.

https://www.youtube.com/embed/uRr8h9PqqrY
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оружие Швеция Оборудование Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X