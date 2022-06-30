На сумму $49 млн. Швеция передаст Украине противотанковое оружие и дополнительную технику 30 июня, 15:44 Швеция уже четыре раза предоставляла дополнительное вооружение ВСУ. (Фото:ВСУ)

Швеция планирует передать Украине противотанковое оружие и оборудование для разминирования на сумму 500 миллионов шведских крон (приблизительно 49 миллионов долларов — ред).

Об этом в комментарии CNN сообщил официальный представитель министерства обороны Швеции Тони Эриксон.

Он уточнил, что оборудование, которое было запрошено украинским правительством и будет доставлено «как можно скорее».

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По данным Эриксона, Швеция уже четыре раза предоставляла дополнительное вооружение ВСУ.

В начале июня правительство Швеции обещало предоставить Украине противокорабельные ракеты, а также стрелковое оружие и противотанковые средства.

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