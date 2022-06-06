Ракетные системы, винтовки и боеприпасы. Стокгольм передаст Украине военную помощь на сумму 96 млн евро — глава МИД Швеции

6 июня, 15:37
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Глава МИД Швеции Анн Линде (Фото:TT News Agency/Henrik Montgomery via REUTERS)

Глава МИД Швеции Анн Линде (Фото:TT News Agency/Henrik Montgomery via REUTERS)

Глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что Стокгольм одобрил отправку Украине военной помощи на сумму 95 миллионов евро.

«Этот 4-й пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным Силам Украины. Общая сумма включает более 95 миллионов евро», — написала она в Twitter.

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Линде сообщила, что Украина получит противокорабельные ракеты, противотанковые средства и 12,7-мм винтовки вместе с боеприпасами.

Видео дня
https://twitter.com/AnnLinde/status/1532316643254226945

На сайте шведского правительства уточнили, что Стокгольм планирует передать Украине ракетную систему Robot 17, автоматические винтовки AG 90 и боеприпасы, а также дополнительные 5000 бронированных патронов 86.

https://www.youtube.com/embed/xlwJJlNQ5Ls
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Швеция Военная помощь Стокгольм Война в Украине Анн Линде

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