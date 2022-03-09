«Катастрофа вот-вот может произойти». Атомный террорист Путин играет со смертью. Что может его остановить 9 марта, 21:18 Цей матеріал також доступний українською Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Подконтрольная российскому диктатору Владимиру Путину армия захватила две атомные электростанции — Запорожскую и Чернобыльскую. На последней ситуация приближается к критической: существует угроза утечки радиации.

На Радио НВ заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков рассказал, насколько сложна ситуация на АЭС и как будут пытаться остановить диктатора, который может навредить не только Украине, но и Европе.

Ярослав Демченков заместитель министра энергетики по европейской интеграции

— Охарактеризуйте ситуацию на Запорожской и Чернобыльской АЭС.

— Ситуация сложная. Мы видим реальные попытки Путина использовать ядерную энергетику как рычаг в этой войне. Это ядерный терроризм. Мы сразу квалифицировали это [с момента] захвата Чернобыльской атомной станции. Они используют Чернобыльскую зону, наполняя ее своим оружием, военными, нанося с этой территории удары. Мы, соответственно, чтобы не повредить эти объекты, не можем полноценно наносить [ответный удар]. Путин использует наши атомные станции для того, чтобы там собирать свои войска.

В Запорожье ситуация достаточно сложная. Они имеют около двух тысяч военных на территории атомной станции. Они имеют тяжелое оружие, полностью контролируют его. Для нас очень важно, чтобы станция безопасно работала и выполнялся протокол необходимых действий, который должен выполняться станцией, независимо от того, война ли. Для того чтобы это было выполнено и обеспечено ядерную безопасность в стране, мы требовали и требуем от МАГАТЭ (специальный международный институт, отвечающий за ядерную безопасность), мы требовали свободного от самолетов неба над зоной атомных электростанций, мы требовали 30-километровый периметр, где не должны производиться какие-либо военные действия. Но видим, что пока такие решения не были приняты, и это демонстрирует импотенцию наших некоторых международных партнеров. Они не способны принимать решения.

— Ожидать появления руководства МАГАТЭ на станциях не стоит?

— А зачем нам они на станциях, контролируемых сейчас Россией, и когда они используют эти объекты для того, чтобы наполнять свое пространство пропагандистскими лозунгами?

Объективная ситуация: военные находятся на объектах, на которых они не вправе быть. Они не позволяют нашему персоналу выполнять в полной мере свои функции. Соответственно, угроза уже объективна.

Сегодня на Чернобыльской АЭС в 11:00 была повреждена линия электропередач. Эта линия не работает. На этом объекте имеется несколько хранилищ отработанного ядерного топлива — ХОЯТ-1 и ХОЯТ-2, а также новый безопасный конфайнмент. Эти объекты не имеют права находиться без электроснабжения. Там действуют специальные режимы, чтобы была соответствующая температура, чтобы была безопасность от пожара. Всё это питается от электрической энергии.

Если сегодня нет питания, то не работают должным образом насосы, не осуществляется теплоотвод, вода в бассейне может закипеть, что может вызвать повышенное образование радиоактивных паров. Мы можем иметь проблему, ведь такие пары могут появиться вне станции; навредить и работникам, и тем, кто может быть рядом, в радиусе.

Нам необходимо сегодня, чтобы Путин, хотя он играет роль атомного террориста, дал возможность осуществить ремонт этой линии и обеспечить Чернобыльскую зону, электростанцию, эти хранилища отработанного ядерного топлива электропитанием; и ни в коем случае не совершать в дальнейшем какие-либо военные действия вокруг таких линий, вокруг атомных станций. Это игра со смертью, в которую он играет, но могут быть сотни тысяч людей, которые могут погибнуть от последствий игры.

Мы видим, что российские оккупанты совершают преступления, идентифицированные Международными конвенциями о борьбе с актами ядерного терроризма, о защите ядерного материала.

Завтра, когда министр энергетики [Украины Герман Галущенко] будет встречаться с министрами энергетики G7 (стран Большой семерки — ред.), мы будем поднимать этот вопрос перед нашими международными партнерами. Мы сейчас защищаем Европу от фашиста Путина. Сейчас он имеет возможность использовать нашу энергетику, чтобы даже не предпринимая активных действий у границ Европы, навредить всей Украине, Европе. Я так понимаю, он не думает даже о россиянах и белорусах.

— Прокуратура квалифицировала захват двух АЭС экоцидом. Будет ли завтра министр во время встречи с представителями стран Большой семерки настаивать на закрытии неба над ядерными объектами?

— Мы настаивали и будем настаивать. Это единственная действенная мера, которая может остановить дальнейшие действия Путина по захвату наших атомных электростанций. Этот маньяк и фашист не остановится на захвате этих двух объектов. Мы все это должны понимать, и Европа в частности. Мы также будем выдвигать, что должны быть наложены санкции на Росатом, а также на исключение России из всех ядерных объединений Европы и мира.

Катастрофа вот-вот должна произойти. Есть факты, подтверждающие, что Путина нужно останавливать. Уверен, что НАТО и дальнейшие санкции имеют возможность это сделать.

— Есть ли попытки продвижения оккупантов в направлении Южно-Украинской атомной станции?

— Это самый плохой сценарий, который может быть. Не могу сейчас комментировать это.



Нам сейчас необходимо сделать все, чтобы враг не захватывал дополнительные площадки, потому что они используют их для запуска российских ракет. Они используют инфраструктуру. Используют даже столовые (чтоб они подавились!) для того, чтобы кормить своих военных.

Мир должен услышать, что Украина сейчас оберегает всю Европу. Если этот фашист использует наши атомные станции так, как он может это осуществить, — это будет вред всему человечеству. Мир может измениться. Все то, что мы говорили до войны — о зеленом переходе, влиянии на окружающую среду (мы за эти две недели и забыли об этих темах) — это были только цветочки. Это будет глобальная катастрофа. Его нужно остановить.

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