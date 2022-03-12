«Персонал в тяжелом состоянии». Российские военные заявили, что ЗАЭС принадлежит Росатому — Котин

12 марта, 08:06
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Запорожская АЭС (Фото:ЗАЭС)

Запорожская АЭС (Фото:ЗАЭС)

Российские военные пытались заменить персонал Запорожской АЭС инженерами Росатома.

Российские официальные лица пытались взять под полный контроль Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил глава НАЭК Энергоатом Петр Котин, передает ВВС.

Российские военные, которые контролируют периметр станции, сообщили персоналу, что ЗАЭС теперь якобы принадлежит российской государственной компании Росатом, добавил Котин.

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По словам главы Энергоатома, 10 чиновников Росатома, в том числе два старших инженера, безуспешно пытались проникнуть на АЭС и взять под свой контроль работу предприятия.

«На территории [станции] находится около 500 российских солдат с автоматами… наш персонал находится в крайне тяжелом психологическом состоянии», — добавил Котин.

Ранее глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит два варианта ядерного шантажа, чтобы обвинить Украину в последствиях.

Редактор: Люба Балашова

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Теги:   НАЭК Энергоатом Росатом Запорожская АЭС ЗАЭС Война России против Украины

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