Генсек ООН получил личное послание от Лукашенко 20 мая, 20:59 Цей матеріал також доступний українською Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко передал личное послание генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Постоянный представитель Беларуси в ООН встретился с генсеком организации. В центре разговора оказались глобальные проблемы.

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Стороны также обсудили санкционную политику в отношении Беларуси.

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