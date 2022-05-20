Генсек ООН получил личное послание от Лукашенко

20 мая, 20:59
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Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко передал личное послание генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

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Постоянный представитель Беларуси в ООН встретился с генсеком организации. В центре разговора оказались глобальные проблемы.

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Стороны также обсудили санкционную политику в отношении Беларуси.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия ООН Беларусь Александр Лукашенко Генсек ООН Антониу Гутерриш Война России против Украины

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