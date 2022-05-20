Генсек ООН получил личное послание от Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко передал личное послание генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу.
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Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
Постоянный представитель Беларуси в ООН встретился с генсеком организации. В центре разговора оказались глобальные проблемы.
Стороны также обсудили санкционную политику в отношении Беларуси.
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