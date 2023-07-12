Соцсети гадают, что так рассмешило Сунака и Мелони во время саммита НАТО. Самые забавные предположения
Местами на саммите наблюдалась довольно неформальная атмосфера (Фото:visegrad24/Twitter)
В соцсетях появилось забавное фото с полей саммита НАТО в Вильнюсе, на котором главы правительства Великобритании и Италии Риши Сунак и Джорджия Мелони смеются над чем-то в смартфоне.
И хотя, что именно их так сильно развеселило, достоверно не известно, пользователи уже спешат поделиться своими предположениями на этот счет.
Предлагаем вашему вниманию самые смешные и оригинальные варианты.
Большинство сошлось на мнении, что на опубликованном фото Сунак и Мелони насмехаются над российским диктатором-неудачником Владимиром Путиным, его подручными и ситуацией в РФ в целом.
Еще одним возможным кандидатом на издевательства с их стороны оказался прокремлевский премьер Венгрии Виктор Орбан.
Не обошли пользователи вниманием и расширение Североатлантического альянса за счет приема в свои ряды Финляндии и Швеции в ответ на агрессию РФ против Украины, которая, как утверждали в Кремле, была направлено именно на то, чтобы «отодвинуть» НАТО от российских границ.
Что касается граждан Украины, то их внимание во время саммита было приковано к совсем другому.
Многие из них ожидали конкретных решений по поводу перспектив членства страны в НАТО.
По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, Украины сможет вступить в него без ПЧД, однако лишь после согласования всех стран-участницы и выполнения некоторых «условий».