Соцсети гадают, что так рассмешило Сунака и Мелони во время саммита НАТО. Самые забавные предположения 12 июля, 16:13 Местами на саммите наблюдалась довольно неформальная атмосфера (Фото:visegrad24/Twitter)

В соцсетях появилось забавное фото с полей саммита НАТО в Вильнюсе, на котором главы правительства Великобритании и Италии Риши Сунак и Джорджия Мелони смеются над чем-то в смартфоне.

И хотя, что именно их так сильно развеселило, достоверно не известно, пользователи уже спешат поделиться своими предположениями на этот счет.

Фото: Скриншот/Twitter

Предлагаем вашему вниманию самые смешные и оригинальные варианты.

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Большинство сошлось на мнении, что на опубликованном фото Сунак и Мелони насмехаются над российским диктатором-неудачником Владимиром Путиным, его подручными и ситуацией в РФ в целом.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Еще одним возможным кандидатом на издевательства с их стороны оказался прокремлевский премьер Венгрии Виктор Орбан.

Не обошли пользователи вниманием и расширение Североатлантического альянса за счет приема в свои ряды Финляндии и Швеции в ответ на агрессию РФ против Украины, которая, как утверждали в Кремле, была направлено именно на то, чтобы «отодвинуть» НАТО от российских границ.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Что касается граждан Украины, то их внимание во время саммита было приковано к совсем другому.

Многие из них ожидали конкретных решений по поводу перспектив членства страны в НАТО.

По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, Украины сможет вступить в него без ПЧД, однако лишь после согласования всех стран-участницы и выполнения некоторых «условий».