Россия начала открыто угрожать Литве из-за блокирования транзита в Калининград 20 июня, 14:36 Цей матеріал також доступний українською В МИД страны-агрессора РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы (Фото:Sergey Melkonov/www.flickr.com)

В понедельник, 20 июня в МИД страны-агрессора России вызвали временную поверенную в делах Литвы, это связано с решением страны прекратить транзит санкционных грузов из РФ в Калининград.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.

В МИД РФ заявили, что поверенную предупредили, что «если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме», то страна-агрессор «оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов».

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В министерстве добавили, что действия Литвы оцениваются как «открыто враждебные».

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Литовские железные дороги с субботы, 18 июня прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией страны-агрессора РФ. Литва получила соответствующее разъяснения Европейской комиссии.

Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной Россией. Среди самых распространенных грузов — стройматериалы, цемент и металлы.

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