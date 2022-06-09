«Они могут заявить, что Луна принадлежит РФ». В Госдуме предложили «отменить» независимость Литвы: как ответили литовские политики 9 июня, 11:44 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською В администрации президента Литвы Гитанаса Науседы (на фото в ходе учений НАТО) заявили, что не намерены комментировать абсурдную идею депутата Госдумы (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Один из депутатов прокремлевской партии Единая Россия внес в Госдуму РФ законопроект, в котором предлагает объявить «незаконным» признание независимости Литвы в 1991 году.

НВ рассказывает, чем столь абсурдную идею аргументируют в России и как на нее реагируют в Литве.

Back in the USSR: что предлагают в Госдуме и почему оспаривают независимость Литвы

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8 июня депутат от Единой России Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается «отменить» независимость Литвы — а точнее, постановление Государственного Совета СССР О признании независимости Литовской Республики (от 6 сентября 1991 года).

В пояснительной записке к законопроекту Федоров пишет, что «ни один государственный орган СССР не был правомочен принимать решения ни о выходе республик из состава СССР, ни о прекращении существования СССР как единого государства». Поэтому, убежден он, постановление о признании независимости Литвы было «незаконным», «поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей […] Конституции СССР».

Аргументируя «право» страны-агрессора оспаривать литовскую независимость, Федоров упоминает скандальные поправки в конституцию России 2020 года, предложенные российским диктатором Владимиром Путина. Одна из них закрепила в российском основном законе статус РФ как «правопреемника СССР на своей территории».

Поэтому теперь, полагает Федоров, Россия вправе «отменить» постановление Госсовета СССР. Тогда же, 6 сентября 1991 года, этот орган признал независимость еще двух государств Балтии — Латвии и Эстонии.

Свою инициативу по «отмене» независимости именно Литвы Федоров объяснил в комментарии Газете.ру. По его словам, эта балтийская страна ведет «агрессивную политику» в отношении России. «Литва и оружие поставляет [Украине], и, кстати, обращает большое внимание на правовые вопросы. До сих пор они держат в заключении российских граждан под предлогом нарушения ими законодательства. Нам тоже нужно запускать правовые основания для переговорного процесса с Литвой для того, чтобы урегулировать с ними отношения с учетом международного права, а не по понятиям, как сейчас это делается», — заявил Федоров, поясняя свою законодательную инициативу. В духе ревизионистской пропаганды РФ он добавил, что Россия должна «наводить порядок в тех нарушениях закона, которые были допущены при Горбачеве в том числе».

Кроме того, Федоров признал, что видит свою законодательную инициативу инструментом для более широких геополитических претензий Москвы. «Президент [диктатор Владимир Путин] поставил задачу так называемых „красных линий“ по НАТО. Если возникают такого рода правовые основания, то ставится под сомнение членство Литвы в НАТО. А это возможность выхода на [граничащую с Литвой] Калининградскую область, регулирование вопросов коридора, прав человека и всех остальных вопросов, которые могут осложнить жизнь жителей Калининградской области», — пояснил Федоров.

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