«Должны быть готовы защищать себя». Литва отреагировала на планы Госдумы «отменить» независимость страны

9 июня, 16:36
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Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)

Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)

Россия заявила о намерении «отменить» независимость Литвы. В связи с этим Вильнюс должен быть готовым защищать себя сам и совместно со своими партнерами.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает LRT.

Комментируя безумные заявления Госдумы РФ, он добавил, что «только государство, управляемое зверями, могло начать эту войну».

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«Только государство, управляемое зверями, могло начать войну, подобную той, которую начала Россия. Не удивляюсь, что и в политике ведут себя не по человеческим нормам. А реагировать мы должны соответствующим образом — быть готовыми защищать себя и сами, и вместе с нашими партнерами, политическими, дипломатическими или другими средствам», — заявил министр.

8 июня в Госдуму РФ внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР О признании независимости Литовской Республики.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что намерение Госдумы отменить постановление о независимости Литвы является очередным доказательством неисправности российской власти.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Литва Российская агрессия Госдума РФ Российская пропаганда

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