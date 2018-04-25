Макрон о соглашении по климату: Планеты Б не существует

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется на возвращение США в Парижское соглашение по климату.

Об этом он заявил во время выступления в Конгрессе США, передает The Telegraph.

"Я уверен, что когда-нибудь США вернутся и присоединятся к Парижскому соглашению… Я верю в создание планеты для наших детей, которая через 25 лет будет пригодна для жизни", - сказал французский лидер.

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При этом он подчеркнул, что в вопросе баланса между промышленностью и изменениями климата необходимо найти компромисс.

"Давайте посмотрим правде в глаза, планеты Б не существует", - сказал он.

Напомним, в июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. По мнению Трампа, изменения климата являются "надуманной" проблемой.

Соглашение, направленное на борьбу с глобальным потеплением, было принято в декабре 2015 года в Париже. 195 стран-участниц данного соглашения обязались сократить парниковые выбросы, чтобы не допустить роста среднегодовой температуры в мире более чем на два градуса Цельсия. В идеале рост температуры в среднем не должен превышать полтора градуса. В то же время каждая из стран должна самостоятельно определять свою политику по сокращению выбросов углекислого газа.

Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Чтобы соглашение вступило в силу, оно должно пройти ратификацию в 55 странах, вместе вырабатывающих минимум 55% мирового объема парниковых газов.