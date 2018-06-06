Отравление Скрипалей: полиция восстановила хронологию событий

Полиция Великобритании восстановила примерную последовательность событий в день отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В отчете, опубликованном на сайте Скотланд-Ярда, говорится, что над восстановлением событий 4 марта работали 250 детективов. За время расследования они провели почти 180 обысков, опросили 900 человек и просмотрели четыре тысячи часов записей с камер видеонаблюдения. В ходе расследования изъято более двух тысяч предметов, имеющих отношение к расследованию. Примерно половина из них хранится в различных лабораториях.

Юлия Скрипаль прилетела в Лондон из Москвы в субботу, 3 марта, в 14:40 по местному времени.

На следующий день около 9:15 автомобиль ее отца видели на Лондон-роуд, Черчилль-вэй-Норте и Уилтон-роуд.

В тот же день в 13:30 машину заметили на Девизес-роуд на пути к центру города.

В 13:40 Скрипали припарковали авто и направились в паб Bishops Mill в центре Солсбери.

В 14:20 они начали обедать в ресторане Zizzi, с которого ушли в 15:35.

Через 40 минут в экстренную службу поступил звонок от местного жителя. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили пострадавших на скамейке неподалеку от ресторана.

Ранее сообщалось, что затраты правоохранителей в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии составили около 7,5 миллиона фунтов стерлингов.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в полусознательном состоянии на парковой скамье в британском городе Солсбери.

Позже специалисты определили, что они были отравлены веществом класса Новичок - смертельно опасным веществом, аналоги которого ранее разрабатывались в Советском Союзе. Британское правительство обвинило Россию в изготовлении и накоплении агента, а также в подготовке "специальных подразделений" для его использования против врагов России.

Отравление в Солсбери повлекло дипломатический бойкот многих стран мира.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.