Торговая война: страны G7 готовы дать отпор США после введения Трампом новых пошлин на импорт

По итогам встречи министров финансов стран G7 в Канаде, куда помимо США входят Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония и Канада, шесть стран выразили "обеспокоенность и разочарование" в связи с решением Соединенных Штатов ввести новые пошлины на ввоз в страну стали и алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики.

Об этом сообщает BBC.

"Министры финансов и руководители Центральных банков потребовали, чтобы министр финансов США сообщил о нашей единодушной обеспокоенности и разочаровании решением Вашингтона ввести новые пошлины", — говорится в заявлении представителей G7.

В ответ на новые пошлины США страны ЕС составили 10-страничный список тарифов на американские товары, начиная от мотоциклов Harley-Davidson и заканчивая бурбоном.

С 1 июля Канада планирует ввести 25% тарифы на экспорт США стоимостью 13 млрд долларов. Среди затронутых пошлинами товаров - американская сталь, а также потребительские товары, такие как йогурт, виски и кофе.

Денежный сбор за ввоз на территорию США стали и алюминия из Мексики, Канады и стран Евросоюза американские власти начали взимать с 1 июня. Импорт стали из этих стран Вашингтон обложил 25-процентными пошлинами, алюминия — 10-процентными.

В 2017 году Канада, Мексика и ЕС вместе экспортировали в США стали и алюминия на сумму 23 миллиарда долларов, что составляет почти половину от общего объема импорта стали и алюминия на 48 миллиардов долларов в прошлом году.

В субботу Дональд Трамп написал в Твиттере, что в торговле другие страны "обворовывали США на протяжении многих лет".

When you’re almost 800 Billion Dollars a year down on Trade, you can’t lose a Trade War! The U.S. has been ripped off by other countries for years on Trade, time to get smart!