В МИД РФ заявили, что Путин согласился принять участие в саммите G20

6 июля, 16:26
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин «предварительно» согласился принять участие в саммите G20. Туда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В российском ведомстве уточнили, что президент Индонезии Джоко Видодо отправил официальное приглашение в РФ.

«Что касается ноябрьского саммита G20, то официальное приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на имя российского президента было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении Владимира Путина принять в нем участие», — говорится в сообщении.

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При этом уточняется, что формат участия еще будет уточнен, ведь «зависит от событий в мире и санитарно-эпидемиологической ситуации в Юго-Восточной Азии».

30 июня президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 не только президента Владимира Зеленского, а и российского диктатора Владимира Путина. Последний заявил, что примет участие во встрече.

Видодо утверждает, что, как принимающая сторона в этом году, «хочет объединить G20» и «не допустить раскола». Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали в Индонезии.

https://www.youtube.com/watch?v=fljLwDmmn7I

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина.

По информации Bloomberg, что некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным, который развязал полномасштабную войну в Украине.

Перед этим президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия МИД России Индонезия G20 Саммит G20 Владимир Зеленский Война России против Украины

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