«Пробежала черная кошка». В отношениях Путина и Лукашенко оформился новый разлад — Яковина 6 июля, 21:16 Эксклюзив НВ Лукашенко и Путин на саммите ОДКБ 16 мая в Москве (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

В диалоге между российским диктатором Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко наметился разлад и непонимание.

Чем грозят отношениям Москвы и Минска упоминания Александром Лукашенко времен Великого княжества Литовского рассказал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

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О Лукашенко хочу сказать несколько слов. У них был так называемый День независимости, лукашенковский, который кроме него в Беларуси вообще никто не отмечает. Была забавная сцена в Минске, в Гродно, в других городах на главных площадях собрали огромные сцены, нагнали каких-то артистов, музыкантов, и там никто не пришел, ноль человек было на этих праздничных мероприятиях, всем было абсолютно пофигу, никому не интересно. Вот такие праздники Лукашенко устраивает своим подчиненным. Где-то там в Минске нагнали каких-то людей силой, но это так, массовка.

Лукашенко выступал по поводу этого дня независимости и начал активно ссылаться на опыт Великого княжества Литовского. Говорит, это наше главное белорусское государственное образование, в котором зародился белорусский народ, в общем начал нахваливать на все лады. Правильно, действительно белорусский народ, наверное можно сказать, ведет свои истоки из Великого княжества Литовского, в котором белорусы были государствообразующей нацией. Литовцы со мной, наверное, не согласятся, или поляки, но в общем там было пополам, и белорусы, и литовцы, и даже какое-то количество поляков, все они были вместе в этом княжестве. Но сказать, что это было без белорусов, нельзя, белорусы играли очень серьезную роль. И в какой-то момент Великое княжество Литовское было альтернативным, полуправославным, вот тем самым, что Путин в своей прошлогодней статье об Украине назвал проектом «анти-России», проектом, альтернативным московскому. Путин в своей статье сказал, что тогда мы уничтожили Великое княжество Литовское с помощью военной силы, очевидно, что и сейчас придется уничтожать Украину тоже с помощью военной силы.

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