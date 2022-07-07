Не хотел сидеть за одним столом с Лавровым. Глава МИД Японии бойкотировал ужин министров G20 7 июля, 22:17 Есимаса Хаяси (Фото:MOFA of Japan / Twitter)

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в четверг, 7 июля, отказался участвовать в официальном ужине глав МИД стран Большой двадцатки из-за того, что там мог присутствовать представитель страны-агрессора России Сергей Лавров.

Как сообщает Japan Times со ссылкой на японского чиновника, Хаяси не принимал участия в ужине в знак протеста против российской агрессии. Госсекретарь США Энтони Блинкен должен был приехать на встречу после ужина.

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Встреча глав МИД G20 проходит на Бали, Индонезия, 7−8 июля.



Как сообщает Reuters, на полях саммита Лавров планировал встретиться с несколькими главами МИД, но министры, в том числе представительница Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен, исключили двусторонние переговоры с ним.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди сказала, что представители G7 проинформировали ее, что не будут участвовать в церемонии приема в четверг. Неизвестно, присутствовал ли там Лавров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского марафона сказал, что перед саммитом глав МИД G20 провел переговоры с рядом коллег, которые примут в нем участие, и они скоординировали позиции и «то, что услышит господин Лавров».



«Лавров там, конечно, будет делать вид, что у него все хорошо… Но когда с тобой где-то половина участников отказывается сидеть рядом и разговаривать, правду не скроешь», — отметил Кулеба.



Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что нельзя позволить России использовать встречу министров иностранных дел G20 в своих интересах.



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