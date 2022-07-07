Не хотел сидеть за одним столом с Лавровым. Глава МИД Японии бойкотировал ужин министров G20

7 июля, 22:17
Есимаса Хаяси (Фото:MOFA of Japan / Twitter)

Есимаса Хаяси (Фото:MOFA of Japan / Twitter)

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в четверг, 7 июля, отказался участвовать в официальном ужине глав МИД стран Большой двадцатки из-за того, что там мог присутствовать представитель страны-агрессора России Сергей Лавров.

Как сообщает Japan Times со ссылкой на японского чиновника, Хаяси не принимал участия в ужине в знак протеста против российской агрессии. Госсекретарь США Энтони Блинкен должен был приехать на встречу после ужина.

Видео дня

Встреча глав МИД G20 проходит на Бали, Индонезия, 7−8 июля.

Читайте также:
«Новый баланс сил». Как перевооружение Японии на фоне войны РФ против Украины изменяет ход истории региона

Как сообщает Reuters, на полях саммита Лавров планировал встретиться с несколькими главами МИД, но министры, в том числе представительница Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен, исключили двусторонние переговоры с ним.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди сказала, что представители G7 проинформировали ее, что не будут участвовать в церемонии приема в четверг. Неизвестно, присутствовал ли там Лавров.

Читайте также:
Павел Баев
Павел Баев
Единственная надежда России. В чем заключается стратегия Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского марафона сказал, что перед саммитом глав МИД G20 провел переговоры с рядом коллег, которые примут в нем участие, и они скоординировали позиции и «то, что услышит господин Лавров».

Читайте также:
Япония может впервые внести изменения в конституцию из-за вторжения России в Украину

«Лавров там, конечно, будет делать вид, что у него все хорошо… Но когда с тобой где-то половина участников отказывается сидеть рядом и разговаривать, правду не скроешь», — отметил Кулеба.

Читайте также:
Перед саммитом G20. Кулеба обсудил с госсекретарем США и главой МИД Германии поставки оружия в Украину

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что нельзя позволить России использовать встречу министров иностранных дел G20 в своих интересах.

Россию признают страной-террористом. Что с ней будет дальше? – Яковина

https://www.youtube.com/embed/VoM6wP2IUXg
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Япония Сергей Лавров Индонезия G20 Саммит G20 Бали Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Патрисия Ридделл: «За катастрофизацией может стоять наш внутренний критик» (Фото:Nathan Cowley/Pexels)
Когда вы нервничаете. Четыре способа перестать думать о самом худшем
Патрисия Ридделл
Фарид Закария: На заключительном этапе войны Запад — и в особенности США — становятся ключевыми игроками (Фото:yes-ukraine.org)
Фарид Закария Время пришло. Каким может быть финал войны в Украине
7 июля, 17:15
3481
Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании после скандала в правительстве (Фото:Коллаж НВ)
Репутационные проколы /
НВ в деталях раскрывает все причины, по которым Борис Джонсон уходит в отставку
7 июля, 17:00
Геополитика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X