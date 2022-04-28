«Мы имеем дело с отчаянным негодяем». G20 не может эффективно функционировать, пока Россия остается за столом переговоров — британский МИД
Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Hannah McKay)
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что G20 не может функционировать как эффективный экономический орган, пока Россия остается за столом переговоров.
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Об этом сообщается на сайте министерства.
По ее словам, также Россия способна блокировать любые эффективные действия в Совете Безопасности ООН.
«Путин рассматривает свое право вето как зеленый свет варварству», — сказала она.
Трасс добавила, что диктатора Путина не интересуют международные нормы.
«Мы имеем дело с отчаянным негодяем, которого не интересуют международные нормы. И это в то время, когда мировая экономика еще никогда не была так открыта для России», — сказала она.
По ее словам, Британия «всегда противостояла хулиганам».
«Мы всегда шли на риск. Поэтому мы готовы быть смелыми, используя нашу силу в области безопасности и дипломатии, нашу экономическую мощь, нашу волю и ловкость, чтобы вести за собой. Мы уже действуем в Украине», — сказал она.
Глава ведомства добавила, что союзникам Украины следует вдвое увеличить свою поддержку стране в ее борьбе против агрессии России.
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