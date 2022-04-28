«Мы имеем дело с отчаянным негодяем». G20 не может эффективно функционировать, пока Россия остается за столом переговоров — британский МИД 28 апреля, 10:27 Цей матеріал також доступний українською Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что G20 не может функционировать как эффективный экономический орган, пока Россия остается за столом переговоров.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщается на сайте министерства.

По ее словам, также Россия способна блокировать любые эффективные действия в Совете Безопасности ООН.

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«Путин рассматривает свое право вето как зеленый свет варварству», — сказала она.

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Трасс добавила, что диктатора Путина не интересуют международные нормы.

«Мы имеем дело с отчаянным негодяем, которого не интересуют международные нормы. И это в то время, когда мировая экономика еще никогда не была так открыта для России», — сказала она.

По ее словам, Британия «всегда противостояла хулиганам».



«Мы всегда шли на риск. Поэтому мы готовы быть смелыми, используя нашу силу в области безопасности и дипломатии, нашу экономическую мощь, нашу волю и ловкость, чтобы вести за собой. Мы уже действуем в Украине», — сказал она.

Глава ведомства добавила, что союзникам Украины следует вдвое увеличить свою поддержку стране в ее борьбе против агрессии России.



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