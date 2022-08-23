Драги заявил, что борьба за Крым является частью борьбы за освобождение Украины 23 августа, 16:26 Марио Драги выступил на саммите Крымской платформы (Фото:Mario Draghi Premier/Facebook)

Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите Крымской платформы заявил, что борьба за Крым является частью борьбы за освобождение Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ.

«Борьба за Крым является частью борьбы за освобождение Украины. Российские войска использовали Крым как плацдарм для нападения на восточные регионы Украины, включительно с Херсоном. Они продолжают использовать Крым для давления на другие территории, в частности на города Николаев и Одесса», — отметил он.

Видео дня

Драги призвал Россию прекратить незаконную оккупацию части территории Украины и нападения на мирных граждан.

Он добавил, что оккупация полуострова РФ в марте 2014 года была неприемлемым актом агрессии, а также безусловным и грубым нарушение международного права.

«Италия постоянно осуждала незаконную аннексию Крыма со стороны России и постепенную милитаризацию полуострова. Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека на полуострове Крым и выступаем вместе с крымскотатарской громадой против насилия и несправедливости», — резюмировал итальянский премьер.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Зеленский добавил, что российские оккупанты, которые используют украинский Крым как военную базу, угрожают безопасности Черноморского региона, всей Европы и глобальной стабильности.

23 августа в Украине проходит второй саммит Крымской платформы. Из-за полномасштабной войны с РФ мировые лидеры выступают в онлайн-формате.

Крымская платформа — это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собирал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвал огромное раздражение России. В нем приняли участие 46 международных делегаций.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.