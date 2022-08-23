Готовит аннексию и фальшивые референдумы. Путин планирует сделать со всей Украиной то же, что сделал с Крымом — Джонсон 23 августа, 16:00 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время онлайн выступления на саммите Крымской платформы заявил, что российский диктатор Владимир Путин планирует проделать со всей Украиной то же, что сделал с Крымом.

«Путин планирует нападение на новые части Украины. Он хочет всей Украины. Хочет сделать с ней то же, что сделал уже с Крымом. Он готовит аннексию, готовит больше фальшивых референдумов», - заявил он.

Видео дня

По его словам, в 2014 году началось то, что являлось предварительным этапом этой войны.

«И у нас тогда не было смелости и решительности признать ненормальность того, что уже тогда начало твориться», — сказал он.

Джонсон заявил, что Путин превратил Крым в один из трамплинов атаки 24 февраля.

Премьер добавил, что Великобритания никогда не признает российскую аннексию Крыма или какой-либо другой части украинской территории.

«Перед лицом путинского нападения мы должны и дальше оказывать украинским друзьям всю военную поддержку, гуманитарную, экономическую, дипломатическую помощь, в которой они нуждаются, пока Россия не прекратит эту ужасную войну и не заберет свои потуги со всей территории Украины», — сказал он.

Во вторник, 23 августа, Украина проводит уже второй саммит Крымской платформы — на этот раз из-за полномасштабной войны с РФ он состоится в онлайн-формате.

Крымская платформа — это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собирал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвал огромное раздражение России. В нем приняли участие 46 международных делегаций.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.