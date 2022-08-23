Более 60 участников в онлайн-формате. Сегодня Украина проведет второй саммит Крымской платформы с участием Трюдо, Шольца и Столтенберга 23 августа, 08:12 Инаугурационный саммит Крымской платформы в 2021 году (Фото:@crimeaplatform via Twitter)

Во вторник, 23 августа, Украина проведет уже второй саммит Крымской платформы — на этот раз из-за полномасштабной войны с РФ он состоится в онлайн-формате.

Крымская платформа – это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собрал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвал огромное раздражение России. В нем участвовали 46 международных делегаций.

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Однако, как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, решение провести второй саммит Крымской платформы даже во время войны является принципиальным.

«Мы хотим послать очень четкий сигнал: даже если – теоретически – враг снова будет стоять под Киевом, мы все равно будем планировать деоккупацию Крыма. Очень важно понять: как бы ни было сложно, мы всегда должны думать стратегически — придет время, когда мы деоккупируем свои территории. И саммит Крымской платформы – это сигнал именно об этом», – подчеркнул министр.

В этом году гостей саммита будет больше, чем в прошлом: более 60 иностранных участников [стран и организаций] подтвердили свое участие в саммите, который ради их безопасности проведут в онлайн-формате. Об этом рассказала Укринформу первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова, отметив, что полный список участников не разглашается до начала саммита.

Однако известно, что свое участие в саммите подтвердили:

канцлер Германии Олаф Шольц,

премьер-министр Канады Джастни Трюдо,

премьер-министр Японии Фумио Кисида,



генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.



«Участниками Саммита будут не только наши традиционные партнеры по евроатлантическому пространству, но и наши друзья – страны Африки. Более представленным стал и американский континент. Есть также участники из Азии», – отметила Джапарова. В прошлом году страны Африки, Южной Америки и Азии (кроме Японии) на Крымской платформе не были представлены.

"Также важно, что увеличилось и количество международных организаций, которые будут участвовать в саммите. В частности, за счет ОБСЕ», – добавила Джапарова.



Саммит Крымской платформы 2022 будет сосредоточен на обсуждении таких основных тем:



роль временной оккупации Крыма в развертывании полномасштабной агрессии против Украины;



общие усилия, направленные на восстановление безопасности и стабильности в регионе Черного и Азовского морей;

дальнейшие шаги в ответ на нарушение Россией прав человека и международного гуманитарного права в Крыму, в частности, относительно этнических украинцев и крымских татар;

усиление политики непризнания какой-либо смены международно-правового статуса Крыма;

эффективность санкций, их усиление и предотвращение обхода.



«Крым – это Украина. И мы будем говорить о нем, что захотим, и делать, что захотим. Это принципиальный момент», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии второго саммита Крымской платформы.

По его словам, событие покажет, сколько стран поддерживают цель Украины по деоккупации Крыма.

НВ проведет трансляцию Крымской платформы 2022 года с официальных страниц саммита.

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