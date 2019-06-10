Кризис в Молдове: Администрация президента Украины готовит заявление Сегодня, 19:07 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Юлия Мендель Пресс-служба АП

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в Администрации президента готовят заявление по ситуации в Молдове.

Об этом сообщает Громадське.

«Сейчас продолжаются дипломатические консультации, чтобы понять наши дальнейшие шаги… Думаю, в ближайшее время у нас будет заявление, но мы не хотели его делать раньше, чем дипломаты проведут все переговоры с международными партнерами и особенно с Евросоюзом», — сказала она.

Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу. После этого он признал неконституционным указ президента Игоря Додона о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

В то же время Конституционный суд страны постановил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными.

Кроме того, КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.

24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата.