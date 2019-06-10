Два премьера и Конституционный суд против парламента. Что сейчас происходит в Молдове Сегодня, 18:36 Сюжет Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Палатки перед зданием правительства Молдовы 10 июня REUTERS / Valentyn Ogirenko

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил, что парламент страны подлежит роспуску. Однако президент Игорь Додон отказался его выполнять, и парламент Молдовы назначил премьером Майю Санду. Новое правительство признал ряд стран, но не КС Молдовы. Рассказываем о развитии кризиса.



Почему Конституционный суд распустил парламент

24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Конституционный суд Молдовы утвердил их результаты 9 марта.



В результате выборов в молдавский парламент прошли пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Влада Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий ACUM (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата (всего 101).

Согласно постановлению молдавского КС, опубликованному ранее, парламенту отводилось 90 дней для формирования нового правительства.

8 июня КС объявил, что этот срок истек и постановил, что парламент подлежит роспуску.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип демонстрирует решение КС страны о роспуске парламента / Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

В ответ парламентское большинство Молдовы проголосовало за декларацию О захваченном государстве.

Представитель проевропейского блока ACUM Андрей Нэстасе зачитал декларацию, в которой говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражении вотума недоверия Конституционному суду. В декларации парламент требует отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

Нэстасе также предложил обратиться в ЕСПЧ в связи с тем, что Конституционный суд Молдовы принимает решения, противоречащие закону.

Позиция президента Игоря Додона

Президент Молдовы Игорь Додон, являющийся членом Социалистической партии, 7 июня допускал проведение досрочных парламентских выборов из-за того, что эта партия не смогла договориться с ACUM о создании коалиции.

«Они не готовы проголосовать за лидера социалистов на пост спикера, не готовы предоставить Партии социалистов несколько министерств, а также не согласны с возвращением полномочий президенту. Таким образом, мы не можем создать коалицию с блоком ACUM, а, скорее всего, пойдем на досрочные выборы», — заявлял он.

Однако уже 8 июня Додон отказался распустить парламент и пригласил парламентские фракции для консультаций.

«Хочу сказать, что, согласно 85-й статье Конституции, президент после консультации с парламентскими фракциями вправе распустить парламент. Хочу обратить внимание на две вещи: „после консультаций“ и „вправе“. Я не подпишу декрет о роспуске парламента. В понедельник, 10 июня, приглашаю парламентские фракции на консультации», — заявил президент.

Додон рассказал, что в этот день встретится с послом России в Молдове Олегом Васнецовым, послом США в Молдове Дереком Хоганом и главой Евроделегации Петером Михалко, чтобы выяснить, признают ли другие страны голосование о формировании нового правительства, если депутаты смогут договориться между собой в рамках консультаций.

Он также призвал граждан не выходить на улицы и заявил о наличии «провокаторов», «так называемых спортсменов».

Назначение премьера и лишение полномочий президента

Вечером 8 июня парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром представительницы проевропейской партии Действие и справедливость Майи Санду, которую выдвинул на этот пост президент. После утверждения членов правительства Додон привел новый состав Кабмина к присяге.

9 июня Конституционный суд Молдовы признал назначение Санду незаконным.

В этот же день КС лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал исполнение его обязанностей премьер-министру Павлу Филипу.

10 июня в Молдове провели заседания сразу два кабинета министров. На заседание правительства Майи Санду пришли семь из 12 министров, которые поддержали увольнение главы полиции Молдовы Александра Пынзаря.

Заседание кабмина Майи Санду 10 июня / Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

В свою очередь, экс-премьер Павел Филип собрал на заседание министров, госсекретарей, руководителей агентств и госинститутов, чтобы обсудить работу правительства в контексте политической ситуации.

Палатки перед министерствами, Плахотнюк и позиция Минобороны

Вечером 8 июня перед зданиями министерств в Кишиневе, в частности у здания Генеральной прокуратуры, МВД, парламента и правительства, появились палатки протестующих против решений парламента, которые КС считает незаконными. Сообщалось, что некоторые из протестующих были агрессивно настроены против журналистов.

9 июня молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, возглавляющий Демократическую партию, посетил палаточный лагерь у здания правительства.

Издание NewsMaker сообщило, что на вопрос их корреспондента о том, сколько будут стоять палатки, Плахотнюк ответил: «Пока страну не освободим». После этого он вошел в здание правительства.

При этом люди в гражданском, сопровождавшие Плахотнюка, пытались не подпустить к нему журналиста, оттаскивая за одежду и сумку.

Издание отмечает, что охрана лидера Демпартии вела себя грубо не только с их журналистом. В частности, двух журналисток, попытавшихся задать вопросы Плахотнюку, охранники практически оттащили от него. Кроме того, охранник с силой оттолкнул журналистку Unimedia, попытавшуюся приблизиться к лидеру демократов.

ТСН со ссылкой на местные СМИ сообщала, что суть нынешнего кризиса в том, что недавние выборы не дали возможность Плахотнюку создать коалицию и свое правительство, а его оппоненты, хотя и являются идеологическими противниками, внезапно объединились. Поэтому он настроен радикально против нового правительства.



«Единственная законная власть в стране — это исполняющий обязанности правительства Павел Филип, который был избран абсолютно законным методом. Все другие решения, которые были приняты сегодня этими людьми, не признаются. Мы будем защищать институты власти до последнего дня, сколько это нужно будет. Ни один человек, который был сегодня назначен министром, премьер-министром или еще как бы их не назвали — ни один человек не попадет в помещение парламента, ни в помещение министерства, потому что мы этого не позволим», — цитирует заявление Плахотнюка ТСН.



10 июня Минобороны Молдовы объявило, что ограничивает доступ гражданских в воинские части из-за политического кризиса в стране, подчеркнув, что Национальная армия в него не вмешивается.

Международная реакция на кризис в Молдове

9 июня МИД Украины призвал политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля и решать проблемы «путем политического диалога», пообещав в случае необходимости «содействие в решении существующих проблем» со стороны Украины. Служба безопасности Украины 10 июня объявила, что усилила контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных россиян на украинско-молдавской границе. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что провел расширенное совещание в связи с политическим кризисом в Молдове.

В НАТО призвали стороны политического конфликта в Молдове проявлять спокойствие и сдержанность и урегулировать ситуацию путем диалога.

Госдеп США также призвал стороны конфликта «проявлять сдержанность» и вести переговоры и заявил о признании парламентских выборов в Молдове, состоявшихся 24 февраля.

Евросоюз и Россия заявили, что признают новое правительство Молдовы.

НВ