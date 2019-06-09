Парламент Молдовы назначил премьер-министра страны Сегодня, 00:57 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Майя Санду REUTERS/Gleb Garanich

Парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

За ее кандидатуру проголосовал 61 депутат — все, которые были на заседании парламента, сообщает Интерфакс-Украина.

После утверждения правительства президент страны Игорь Додон привел к присяге членов правительства и премьер-министра.

В то же время, Конституционный суд страны постановил, что все решение нынешнего парламента являются незаконными.

Ранее КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде. Накануне президент страны Игорь Додон допустил возможность проведения досрочных парламентских выборов.

Напомним, 24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата (всего 101).