Светлана Алексиевич
Какая безумная цивилизация
Сергей Жадан
Харьковский флюгер
Марк Мэнсон
Морковка на палочке. Как спастись от горькой правды жизни
Джордж Сорос
Европе рано праздновать
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Парламент Молдовы назначил премьер-министра страны

Сегодня, 00:57
Цей матеріал також доступний українською
Парламент Молдовы назначил премьер-министра страны - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Майя Санду

Парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

За ее кандидатуру проголосовал 61 депутат — все, которые были на заседании парламента, сообщает Интерфакс-Украина.

После утверждения правительства президент страны Игорь Додон привел к присяге членов правительства и премьер-министра.

В то же время, Конституционный суд страны постановил, что все решение нынешнего парламента являются незаконными.

Читайте также:

Молдавский парламент признал страну «захваченным государством»

Ранее КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде. Накануне президент страны Игорь Додон допустил возможность проведения досрочных парламентских выборов.

Напомним, 24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата (всего 101).

Теги:   Молдова

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Страны

Сегодня, 05:30

img
В Варшаве произошел пожар в небоскребе — видео
Политика

Сегодня, 12:28

img
Зеленский предложил журналистке НВ баллотироваться в парламент от Слуги народа — видео
Политика

Вчера, 16:34

img
В МинВОТ призвали Зеленского «не попадать в ловушку РФ» относительно переговоров с боевиками

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 09:24

img
11-летний Трамп и выпад Зеленского против Супрун. Топ-5 цитат недели
Политика

Сегодня, 11:06

img
Новый хит. Партия Голос Святослава Вакарчука заявила, что идет в политику всерьез и надолго — репортаж НВ
Travel

Сегодня, 11:07

img
Политический эпицентр мира. Путешествие украинца в Вашингтон

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться