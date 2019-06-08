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Суд Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Президент допустил досрочные выборы в орган

Сегодня, 11:19
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Суд Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Президент допустил досрочные выборы в орган - фото

1 966 666 via Pixabay

Иллюстративное фото

Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в Конституционном суде Молдовы.

Согласно постановлению молдавского КС, опубликованному ранее, парламенту отводилось 90 дней для формирования нового правительства, что привело к мнению среди некоторых молдавских политиков о том, что конечный срок для соответствующей процедуры истекает 9 июня.

Однако Конституционный суд Молдовы подчеркнул, что согласно закону месяц исчисляется по прошествии 30 дней.

Накануне президент страны Игорь Додон допустил возможность проведения досрочных парламентских выборов.

«Всем известно, что Партия социалистов предложила политическому блоку ACUM создать парламентскую коалицию. Были и официальные, и неофициальные переговоры между представителями двух политических сил, но мы увидели, что блок остался на тех же позициях: они не готовы проголосовать за лидера социалистов на пост спикера, не готовы предоставить Партии социалистов несколько министерств, а также не согласны с возвращением полномочий президенту. Таким образом, мы не можем создать коалицию с блоком ACUM, а, скорее всего, пойдем на досрочные выборы», — цитирует слова Додона, произнесенные на заседании Республиканского совета Партии социалистов, Укринформ.

Напомним, 24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Влада Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата (всего 101).

Теги:   Игорь Додон Молдова

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