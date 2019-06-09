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КС Молдовы признал незаконным назначение проевропейского премьер-министра

Сегодня, 14:00
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КС Молдовы признал незаконным назначение проевропейского премьер-министра - фото

REUTERS / Gleb Garanich

Майя Санду

Конституционный суд Молдовы признал неконституционным указ президента Игоря Додона о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.

Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал их и.о. премьер-министра Павлу Филиппу.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

В то же время Конституционный суд страны постановил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными.

Ранее КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.

Напомним, 24 февраля 2019 в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата (всего 101).

Теги:   Конституционный суд Молдова Игорь Додон

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