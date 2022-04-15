«О покойниках — либо хорошо, либо никак». Почему Россия не признает, что Нептун затопил Москву, а Украина «бьет по мордасам» — военный эксперт 15 апреля, 14:31 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва в Черном море 10 апреля 2022 года (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В Министерстве обороны России заявили, что ракетный крейсер Москва «утонул во время буксировки в условиях шторма», а до этого флагман Черноморского флота РФ получил повреждение корпуса «при пожаре от детонации боезапаса».

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Почему РФ не признает, что во время войны Украина могла нанести удар по их кораблю, в эфире Радио НВ объяснил военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

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— Почему так долго РФ не хотела признавать, что их Москва затонула после «пожара»? Почему для них важно не признавать, что это украинский ракетный противокорабельный комплекс Нептун поразил их Москву?

— Это не россияне делают, а руководители. Доложили командующему Черноморским флотом РФ, тот — командующему Военно-морскими силами, а тот — начальнику Генерального штаба. А дальше — министр обороны и [диктатор] — страшно. И надо [такую информацию] давать, чтобы не показывать, что это Украина способна бить по мордасам, а все же именно это вроде бы случилось.

То есть боязнь перед диктатором ведет к таким непредсказуемым заявлениям. А дальше — уже надо народу [объяснить], как же так [произошло]: самая могущественная, вторая в мире (или какая она уже) армия и вдруг терпит потери, флагман Черноморского флота РФ тонет! Легче всего на человеческий фактор на корабле [списать]. [Например] окурок бросили под штабель с крылатыми ракетами, оно загорелось и разнесло корабль дотла.

Если им легче жить в таком заблуждении, то ради Бога, давайте их не убеждать.

— Обозреватели пишут, что крейсер Москва должен был прикрывать остальные корабли в воздухе. Там находилась и противоракетная, и противовоздушная оборона, в том числе тактического уровня для высадки десанта. Насколько потеря зенитно-ракетной части этого корабля может облегчить работу украинским защитникам?

— Как на суше, так и на море есть разный функционал. Единственное — сухопутные войска не могут себе позволить согнать артиллерию, ПВО и тяжелую технику на одну-единственную платформу. На море пока это можно делать — они и делают. Хотя уже идет спецификация кораблей — то есть мы увидим корабли противоракетной обороны и те, которые входят в отряды кораблей огневой поддержки. А есть универсальные [суда], которые оснащены почти всем. Именно большие по своему тоннажу корабли относятся к таким, которые оснащены всеми системами, включая систему закрытия воздуха.

Все эти вещи изменяются в зависимости от концепции, идеи, тактики применения флота. И потому на сегодняшний день мы увидели, что увидели. Знаете, о покойнике надо говорить либо [хорошо], либо никак.

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