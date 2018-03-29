Сербия объяснила появление своих самолетов на границе с Косово

Сербия готовится к учениям с использованием авиации

В четверг, 29 марта, Сербия начинает военные учения Sadejstvo 2018 на полигоне недалеко от непризнанного Косово.

Об этом сообщили в сербском Министерстве обороны, пишет Rts.rs

Появление самолетов над приграничным населенным пунктом Прешево в сербском оборонном ведомстве объяснили подготовкой к этим учениям.

Отмечается, что за маневрами на полигоне будут наблюдать высшее государственное и военное руководство страны.

В антитеррористических учениях будет задействована артиллерия, пехота и авиация Сербии.

После пролетов сербских самолетов вблизи Косово Международная миротворческая мисси НАТО заявила о проведении проверки. Там также призвали всех жителей Косово сохранять спокойствий и подчеркнули, что угрозы нет.

Напомним, 26 марта полиция непризнанного Косово задержала директора канцелярии в правительстве Сербии по Косово и Метохии Марко Джурича. Он является ключевым переговорщиком между Сербией и Косово в переговорах, проводимых при посредничестве ЕС.

При этом с утра 28 марта в приграничном косовском поселке Прешево были замечены боевые самолеты Сербии.