Полиция Косово задержала сербского министра

В понедельник, 26 марта, полиция непризнанного Косово задержала директора канцелярии в правительстве Сербии по Косово и Метохии Марко Джурича.

Как переедает Радио Свобода, задержание произошло в районе Северная Митровица на севере города Косовская Митровица.

Марко Джурич и генеральный секретарь президента Сербии Никола Селакович приехали на подконтрольную косовским властям территорию, несмотря на запрет на въезд в Косово.

Напомним, что 16 января в городе Косовская Митровица застрелили государственного секретаря по делам Косово в правительстве Сербии Оливера Ивановича.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако, фактически Косово властями Сербии не контролируется.