Президент Сербии обратился к Путину за советом в связи с эскалацией в Косово

Мнение и совет попросил президент Сербии Александр Вучич у своего российского коллеги Владимира Путина о том, как противодействовать действиям Косово на фоне обострения взаимоотношений с непризнанной республикой.

Вучич во время телефонного разговора с Путиным проинформировал о последних событиях в Косово, в частности, о задержании сербского дипломата Марка Джурича.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Rts.rs.

Сербское издание ссылается в свою очередь на отчет пресс-службы президента, который провел телефонный разговор с Путиным.

"Вучич спросил мнение и совет у российского президента о том, как противодействовать насилию и агрессии Приштины, поскольку совершенно ясно, что албанцы в одностороннем порядке объявили о своей независимости и действия, вытекающие из этого решения, имеют широкую поддержку со стороны многих западных стран", - сказано в сообщении.

Путин сообщил Вучичу, что внимательно следит за событиями в Косово и решительно осуждает действия Приштины и насилие в отношении сербского народа.

"Президент Путин подчеркнул, что Сербия является ключевым партнером России на Балканах и в Европе, и что Россия будет поддерживать Сербию и ее борьбу за сохранение независимости и территориальной целостности", - приводит слова Путина пресс-служба президента Сербии.

Напомним, 26 марта полиция непризнанного Косово задержала директора канцелярии в правительстве Сербии по Косово и Метохии Марко Джурича. Он является ключевым переговорщиком между Сербией и Косово в переговорах, проводимых при посредничестве ЕС.

При этом с утра 28 марта в приграничном косовском поселке Прешево были замечены боевые самолеты Сербии.