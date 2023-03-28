Зеленский во время разговора с Дудой анонсировал подготовку к «важным мероприятиям»

28 марта, 09:08
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Зеленский обсудил с Дудой оборонные нужды Украины (Фото:ОП)

Зеленский обсудил с Дудой оборонные нужды Украины (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой, в ходе которых анонсировал подготовку «к важным мероприятиям».

Как сообщил глава украинского государства в своем Telegram, с Дудой он обсудил ситуацию на отдельных участках фронта и рассказал о ходе боевых действий.

«Рассказал о ходе боевых действий, ситуации на отдельных участках фронта. Обсудили актуальные оборонные нужды Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее время. Готовимся к важным мероприятиям», — добавил Зеленский.

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При этом, президент не уточнил, что именно он имел ввиду.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и предрешат дальнейший ход событий.

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Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.

На прошлой неделе издание Politico сообщило, что США сосредоточены на подготовке Украины к большому весеннему контрнаступлению для отвоевания своих территорий, захваченных РФ. Оно может начаться уже к маю.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Владимир Зеленский Анджей Дуда Контрнаступление

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