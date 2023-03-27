Удивить врага. Каким может быть украинское контрнаступление: сценарий и опрос экспертов от WSJ 27 марта, 16:11 Сюжет Украинский танкист на линии фронта в Запорожской области, март 2023 (Фото:REUTERS/Stringer)

После нескольких месяцев поставок нового западного оружия Украина готовится перейти в контрнаступление и нанести удар российским силам, возможно, даже в ближайшие недели. Эта рискованная кампания определит ход дальнейшего развития войны и мирных переговоров.

Об этом пишет американское издание Wall Street Journal в своем материале. Газета напоминает, что оперативные планы Украины остаются тайной, однако некоторые предположения о возможном сценарии контрнаступления ВСУ можно сделать «с учетом техники, которой располагает или не располагает каждая из сторон», а также с учетом предыдущих действий Украины и РФ на поле боя.

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Чтобы контрнаступательная операция ВСУ была успешной, Украине понадобится сочетание умений и удачи, чтобы найти и быстро использовать слабые места россиян, пишет WSJ. И если украинские силы более мотивированы и, в отдельных случаях, вооружены более современным оружием, чем войска РФ, у России были месяцы, чтобы подготовиться к украинскому наступлению, к тому же Москва продемонстрировала меньшую бережливость и большую готовность тратить жизни и материальные средства своей армии.

Каким опрошенные WSJ эксперты видят украинское контрнаступление? NV приводит главные тезисы из этого материала.

Перспективы Украины будут зависеть от способности ВСУ координировать различные типы войск в контрнаступлении, включая артиллерийские подразделения, танковые корпуса и войска пехоты, то есть вести общевойсковые бои. Украинские военные месяцами тренировались в Западной Европе и США именно такому взаимодействию с использованием современной техники и действий на поле боя большими формированиями.

Украина не сможет начать со «штурма в стиле НАТО», поскольку ни одна из сторон не контролирует небо. Чтобы вытеснить врага, успевшего окопаться - как это необходимо сделать Украине - хрестоматийный подход США и их союзников состоял бы в том, чтобы начать с массированной воздушной атаки с использованием авиации и крылатых ракет. Именно так США начали обе войны в Ираке. «Мы бы атаковали с воздуха и установили преимущество в воздухе», — сказал Джон Нагл, подполковник армии США в отставке, который сейчас является научным сотрудником в Военном колледже армии США. Однако в Украине, напоминает он, ни одна из сторон не имеет реального преимущества в воздухе. При этом на вооружении Украины есть лишь ограниченное количество истребителей и ударных вертолетов, которые ВСУ берегут, поэтому вряд ли они будут рисковать ими во время фронтальной атаки на российские силы, уже ожидающие контрнаступления, считает Нагл.

Украина, вероятно, сначала совершит большую атаку — или несколько меньших атак — с использованием наземного высокоточного оружия большой дальности, включая ракеты и артиллерию, значительную часть которых ей предоставили западные союзники. Американские установки M142 HIMARS или M270, а также крупные гаубицы могут стрелять снарядами со спутниковым управлением на расстояние до 80 км. Эта дальность в сочетании с разведывательными данными украинских и западных источников должна позволить Киеву сделать целями группировки российских войск далеко за линией фронта. За последний год украинские войска нанесли существенные удары по российским базам логистического обеспечения, командным центрам и линиям снабжения. Цель таких ударов – изолировать подразделения на поле боя, подорвать их боеспособность и посеять хаос в рядах россиян, напоминает WSJ.

После начального обстрела артиллерией и ракетами ВСУ, вероятно, попытаются осуществить массированное наступление наземными силами - так же, как это сделали бы войска США, пишет издание. Существенная разница состоит в том, что американские силы в таком случае возглавил бы авангард современных боевых танков, тогда как украинские силы будут иметь лишь небольшое их количество. Великобритания пообещала поставить 14 своих танков Challenger 2; не менее 22 танка Leopard германского производства должны прибыть из Польши и Норвегии, позже ожидается больше танков из других государств, включая саму Германию. США пообещали предоставить Украине танки M1 Abrams, однако ВСУ получат их в лучшем случае только в конце этого года. Украина также имеет несколько сотен танков советских времен из собственного арсенала; танков, подаренных ее соседями из стран бывшего Варшавского договора; а также машин, захваченных у росссийских войск. Точные цифры совокупного танкового арсенала ВСУ остаются тайной. И хотя у более старых моделей нет танков, оснащенных западной броней или способных прицеливаться и вести огонь на ходу, многие из них были модернизированы Украиной или ее союзниками. В частности, на них установили некоторое современное оборудование, включая приборы ночного видения, компьютерные системы нацеливания и средства безопасной связи.

За первой волной танков, вероятно, будут двигаться десятки боевых бронированных машин. Некоторые из них, например французские [колесные танки] AMX-10 и американские боевые машины Bradley, напоминают танки благодаря своим гусеницам или орудиям. Так, у Bradley есть огромный пулемет, способный производить до 300 выстрелов в минуту и уничтожать российские танки Т-72 с расстояния свыше мили (1,6 км). Он также имеет на вооружении противотанковые ракеты TOW, которые могут уничтожить цель на расстоянии более 2 мили (3,2 км).

Позади или рядом с этими боевыми машинами, оснащенными крупными орудиями, Украина, вероятно, разместит бронетранспортеры с пехотой, такие как США Strykers. Быстрая и мобильная восьмиколесная техника может перевозить солдат пехоты для захвата и удержания территории или для отражения атак российской пехоты.

Где именно Украина нанесет удар по российским войскам, остается неизвестным. Джон Спенсер, глава отдела исследований войны в городских условиях в нью-йоркском аналитическом центре Madison Policy Forum, предположил, что Киев хочет сохранить гибкость планирования. Украинское командование, вероятно, будет искать самые слабые точки российской защиты и удерживать ударные силы, которые можно было бы развернуть где угодно. По его словам, именно такая стратегия позволила украинцам вернуть тысячи квадратных миль на северо-востоке Харьковской области осенью прошлого года после того, как ВСУ несколько месяцев сообщали, что они начнут атаку в Херсонской.

Что говорят о перспективах контрнаступления ВСУ военные аналитики

Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете (Шотландия), предполагает, что Украина будет стремиться разорвать «сухопутный мост» между РФ и Крымом, продвигаясь от Запорожья в направлении Мелитополя и Азовского моря. Успех ВСУ в этом направлении разделил бы российские войска пополам и перерезал линии поставок тем подразделениям оккупантов, которые расположены дальше на запад, в направлении оккупированного Россией Крыма.

Однако Москва, предвидя такое направление штурма, потратила месяцы на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. По мнению некоторых аналитиков, это может вынудить украинцев попробовать другой подход. О'Брайен указывает, что ВСУ уже доказали: им хорошо удается видеть, где можно воспользоваться более слабыми сторонами российских оборонительных линий. «Главное — добиться определенного успеха», — подчеркивает аналитик.

В то же время, шотландского эксперта беспокоит то, что поставки западного оружия могут заставить Украину начать наступление без всех возможностей, необходимых ей для успеха — в частности, без оружия большой дальности, которое может помочь перерезать российские линии снабжения. Начиная с прошлого года, Украина просит у США тактическую ракетную систему ATACMS, которая имеет радиус действия около 300 км. Однако до сих пор Белый дом отказывал Киеву, опасаясь, что Украина может использовать такие ракеты ударов по территории России.

Джон Нагл, подполковник армии США в отставке и исследователь Военного колледжа армии США, указывает на то, что любые физические укрепления, построенные россиянами, имеют смысл лишь в том случае, если их есть кому защищать. Если у оккупантов будет недостаточно людей в окопах, Украина может «сравнять их с землей и наступать», говорит Нагл. Он также убежден, что достаточное количество боевых машин пехоты на службе ВСУ может нанести россиянам «немалый ущерб».

Джон Спенсер, военный исследователь в нью-йоркском аналитическом центре Madison Policy Forum отмечает, что для дальнейшей поддержки Запада ВСУ важно добиться ощутимых успехов сейчас, даже до появления на фронте другого оружия, в том числе американских танков Abrams. По его мнению, весеннее украинское наступление, возглавленное Леопардами и Брэдли, принесет ВСУ даже больше пользы с точки зрения укрепления альянсов в поддержку Украины, чем любая фактическая территория, возвращенная украинскими защитниками. «Украина должна быть в движении и должна иметь победы», — отметил Спенсер.

Николай Белесков, научный сотрудник украинского Национального института стратегических исследований, считает, что длительная борьба за Бахмут истощила россиян, потенциально дав Украине шанс добиться успеха в контрнаступлении.

"Сейчас может открыться уникальное окно возможностей для наступления, поскольку Россия ослаблена из-за ее неудачного наступления и перед следующим возможным раундом мобилизации в РФ", - сказал Белесков. Однако, добавил он, обе стороны столкнулись с одинаковой проблемой после года боев: сейчас трудно мобилизовать ресурсы для поддержки боевых действий на том же уровне.