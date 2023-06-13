Успехи на трех направлениях. Как продвигается контрнаступление ВСУ, где удалось оттеснить россиян и что известно об их потерях — онлайн 13 июня, 13:40 Украинская техника в Донецкой области, 12 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Несмотря на новые массированные атаки России по мирным городам Украины, ВСУ продолжают контрнаступательные операции. Во вторник, 13 июня, появились новые подтверждения продвижения украинских сил.



Днем 13 июня спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил такие данные об успехах украинских военных на трех направлениях наступления:



на Бердянском направлении [очевидно, речь идет о наступлении южнее села Великая Новоселка Донецкой области в направлении Бердянска, где был освобожден ряд сел] - войска ударной группировки Сил обороны за минувшие сутки продвинулись от 500 метров до 1 километра, площадь территории, взятой под контроль, составила до 3 кв. км;

направлении [очевидно, речь идет о наступлении южнее села Великая Новоселка Донецкой области в направлении Бердянска, где был освобожден ряд сел] - войска ударной группировки Сил обороны за минувшие сутки продвинулись от 500 метров до 1 километра, площадь территории, взятой под контроль, составила до 3 кв. км; на Бахмутском направлении — войска ВСУ продолжают штурмовые действия, есть успех в районе Берховского водохранилища [севернее Бахмута], продвижение украинских сил за минувшие сутки здесь составило 250 метров;

направлении — войска ВСУ продолжают штурмовые действия, есть успех в районе Берховского водохранилища [севернее Бахмута], продвижение украинских сил за минувшие сутки здесь составило 250 метров; на Торецком направлении [город к югу от Бахмута] - украинские войска продвинулись на 200 метров.

Видео дня

При этом на направлениях, где ВСУ находятся в обороне, за сутки не потеряно ни одной позиции, хотя российские оккупанты осуществляют активные артиллерийские обстрелы из всего спектра вооружения и наносят авиационные удары по украинским защитникам.

К вечеру 12 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что защитники Украины во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов (Лобково; Левадное; Новодаровка Запорожской области, Нескучное; Сторожевое; Макаровка; Благодатное в Донецкой области).

Инфографика: NV

NV следит за главными событиями вокруг контрнаступления ВСУ во вторник, 13 июня:

13:30 Украинское наступление и российская ложь. К чему готовиться — мнение эксперта

Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, в интервью NV рассказал, как реагировать на шквал информации о наступлении ВСУ.



13:10 Бахмутское направление: ВСУ продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах — Сырский

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский во вторник, 13 июня.

В соответствующем видео Сырский напомнил, что по данным Минобороны Великобритании, РФ теряла по солдату на каждые 48 см территорий в Бахмуте.

12:51 За минувшие сутки ВСУ поразили 6 зенитно-ракетных комплексов россиян

Об этом сообщили сегодня в Military Media Center. Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.



Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.



12:15 Контрнаступление ВСУ: в Минобороны назвали шесть населенных пунктов, где идут бои

По состоянию на утро вторника, 13 июня, в рамках контрнаступления ВСУ бои продолжаются в районе шести населенных пунктов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, бои идут на четырех направлениях:



Малая Токмачка, Новоданиловка, в районе Макаровки на Ореховском направлении ( Запорожская область)



Запорожская область) Марьинка ( Донецкая область)

Донецкая область) Ягодное на Бахмутском направлении ( Донецкая область)

Донецкая область) Веселое на Лиманском направлении ( Донецкая область)

«Наши войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые совмещены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе», — очертила Маляр трудности наступления для украинских военных.



11:06 «В разы больше наших». Главный сержант бригады Магура рассказал о потерях оккупантов на Запорожском направлении

Хотя российские оккупанты находятся в обороне, они несут значительные потери на Запорожском направлении, где наступают ВСУ, сообщает главный сержант 47 бригады Магура Валерий Маркус.

В эмоциональном видеообращении в соцсетях Маркус призвал украинцев не доверять заявлениям российских источников о наступлении Украины. Маркус заявил, что во временно оккупированный Токмак оккупанты привезли с Запорожского направления более сотни своих убитых.



По его словам, всего за несколько дней ВСУ уничтожили полтора десятка вражеских танков, два ТОС-1А Солнцепек и много БМП.



«Мы в наступлении, они — в обороне, и они несут потери в разы больше наших», — подчеркнул он, приведя также примеры российской лжи о потерях 47-й бригады.

10:42 Первые последствия контрнаступления ВСУ. Оккупанты оправдывают свои неудачи дождем, Минобороны РФ стремится подчинить силы Пригожина — ISW

Новые территориальные достижения украинских сил в Донецкой и Запорожской областях имеют геолокационные подтверждения, тогда как утверждения оккупантов о попытке контратаковать ВСУ на этих участках фронта пока не имеют засвидетельствованных результатов. Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

10:38 В Белом доме пока отказались давать оценку контрнаступлению ВСУ

В Белом доме пока отказались давать оценку контрнаступлению Украины, которое началось, однако подтвердили начало таких операций.

«Очевидно, что бои во время наступательных операций происходят, здесь никаких сомнений нет. Но оценивать их должен президент Зеленский, а не мы», — сказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

10:27 США передадут Украине новые Bradley и Stryker взамен потерянных при контрнаступлении — СМИ

США передадут Украине дополнительную военную помощь на сумму до $325 миллионов. В список попадет техника, которая сможет заменить поврежденную и уничтоженную во время контрнаступления, сообщает Голос Америки со ссылкой на двух представителей Пентагона.

В частности, по словам собеседников издания, речь идет о бронетранспортерах Stryker и боевых машинах пехоты Bradley. Также в пакет войдут боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и ракеты для HIMARS.

09:58 Морпехи показали, как освобождали Макаровку в Донецкой области — видео



Соответствующее видео появилось на странице 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского в Facebook.

Отмечается, что во время зачистки населенного пункта удалось уничтожить часть российских оккупантов, а часть взять в плен. Еще часть военных РФ сбежала через поля, этот побег зафиксировал дрон.

08:03 Контрнаступление ВСУ началось, оно будет длиться в течение нескольких недель и даже месяцев — Макрон