Силы обороны за неделю наступления освободили семь населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км — Минобороны

12 июня, 20:57
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Вертолет защитников Украины во время учений (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Вертолет защитников Украины во время учений (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Защитники Украины в ходе наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов. Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram в понедельник, 12 июня.

Маляр перечислила освобожденные населенные пункты:

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Позже замминистра сообщила, что за прошлую неделю Силы обороны продвинулись на Бахмутском направлении на 1,5 км (левый фланг) и 3,5 км (правый фланг), взяв под контроль 16 кв. км территории.

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Силы обороны ведут наступательную операцию в Донецком и Таврическом оперативных районах. Площадь территории, которую взяли под контроль защитники Украины, — 90 квадратных километров.

Ранее Институт изучения войны сообщал о локальных успехах защитников Украины на западе Запорожской области, в ходе контратак на юго-запад и на юго-восток от города Орехов.

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В Минобороны напомнили, что информируют о продвижении ВСУ только после закрепления украинских военных на позициях.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Наступление Контрнаступление Война России против Украины силы обороны

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