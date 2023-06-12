Цаплиенко прокомментировал видео боя, в котором ВСУ якобы потеряли Leopard и Bradley 12 июня, 08:35 Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко прокомментировал видео, на котором видно как якобы ВСУ потеряли Leopard 2 и БМП Bradley.

«Не подбиты. На видео и на фото видно, что люки открыты, значит, подорвались на минах, и экипажи эвакуировались. Да, это война и соревнования, кто кого перехитрит. К сожалению, воевать без потерь людей и техники ни у кого еще не получилось», — сказал он в эфире ТСН.

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Журналист добавил, что это война против глубоко эшелонированной обороны и ВСУ могут потерять много техники.

«Но главное — это наши люди. На видео, которое, как заявляют, снято во время этого боя, видно, настолько четко наши военные действуют даже под бешеным огнем и помогают друг другу во время эвакуации», — сказал Цаплиенко.

Журналист рассказал, что по его информации, российские оккупанты увидели эту колонну и действительно решили, что наступление уже началось, а под него «засветили» свои скрытые артиллерийские резервы.

«Мы их отблагодарили — за первые дни этой недели до 50 артсистем „отминусовали“, они у россиян перестали существовать», — сказал он.