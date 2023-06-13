США объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли Bradley и Stryker

13 июня, 19:09
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БМП Bradley (Фото:Joker/Twitter)

БМП Bradley (Фото:Joker/Twitter)

Госдепартамент США во вторник, 13 июня, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 325 млн долларов, который включает в том числе бронетехнику. Об этом сообщила журналистка Голоса Америки Карла Бабб в Twitter.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пакет помощи включает критически необходимые «возможности ПВО», снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые орудия, бронетехнику и так далее.

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В Минобороны США уточнили, что в пакет входят:

  • снаряды для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS;
  • ЗРК Stinger;
  • 15 боевых машин пехоты Bradley;
  • 10 бронетранспортеров Stryker;
  • ПТРК Javelin;
  • противотанковые комплексы AT-4;
  • 155-мм и 105-мм снаряды;
  • ракеты TOW;
  • боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты (более 22 млн);
  • подрывные боеприпасы;
  • запчасти, средства для защищенной связи и так далее.
Инфографика: NV
Инфографика: NV

Это 40-й пакет военной помощи Украине с августа 2021 года.

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Ранее Голос Америки со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что США передадут Украине технику взамен поврежденной в ходе контрнаступления.

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До этого CNN со ссылкой на OSINT-аналитиков писал, что за первые дни контрнаступления Украина потеряла 16 БМП Bradley. Официально потери Украина не комментирует. На фоне российских вбросов 9 июня замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что «военную технику, которую невозможно уничтожить, еще не создали», а неизбежными потерями являются люди.

12 июня она рассказала, что защитники Украины во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов. По словам президента Владимира Зеленского, в тяжелых боях Силы обороны продвигаются вперед и увеличивают контроль на Бахмутском направлении.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Госдеп США Военная помощь Артиллерия Поставки оружия ПВО Украина-США Пентагон Минобороны США Снаряды Javelin Война России против Украины Stinger ПВО Украины РСЗО HIMARS NASAMS БМП M2 Bradley

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