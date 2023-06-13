США объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли Bradley и Stryker 13 июня, 19:09 БМП Bradley (Фото:Joker/Twitter)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пакет помощи включает критически необходимые «возможности ПВО», снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые орудия, бронетехнику и так далее.

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В Минобороны США уточнили, что в пакет входят:

снаряды для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS;

ЗРК Stinger;

15 боевых машин пехоты Bradley;

10 бронетранспортеров Stryker;

ПТРК Javelin;

противотанковые комплексы AT-4;

155-мм и 105-мм снаряды;

ракеты TOW;

боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты ( более 22 млн);

более 22 млн); подрывные боеприпасы;

запчасти, средства для защищенной связи и так далее.

Инфографика: NV

Инфографика: NV

Это 40-й пакет военной помощи Украине с августа 2021 года.

Ранее Голос Америки со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что США передадут Украине технику взамен поврежденной в ходе контрнаступления.

До этого CNN со ссылкой на OSINT-аналитиков писал, что за первые дни контрнаступления Украина потеряла 16 БМП Bradley. Официально потери Украина не комментирует. На фоне российских вбросов 9 июня замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что «военную технику, которую невозможно уничтожить, еще не создали», а неизбежными потерями являются люди.

12 июня она рассказала, что защитники Украины во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов. По словам президента Владимира Зеленского, в тяжелых боях Силы обороны продвигаются вперед и увеличивают контроль на Бахмутском направлении.