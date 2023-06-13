США объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли Bradley и Stryker
БМП Bradley (Фото:Joker/Twitter)
Госдепартамент США во вторник, 13 июня, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 325 млн долларов, который включает в том числе бронетехнику. Об этом сообщила журналистка Голоса Америки Карла Бабб в Twitter.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пакет помощи включает критически необходимые «возможности ПВО», снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые орудия, бронетехнику и так далее.
В Минобороны США уточнили, что в пакет входят:
- снаряды для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS;
- ЗРК Stinger;
- 15 боевых машин пехоты Bradley;
- 10 бронетранспортеров Stryker;
- ПТРК Javelin;
- противотанковые комплексы AT-4;
- 155-мм и 105-мм снаряды;
- ракеты TOW;
- боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты (более 22 млн);
- подрывные боеприпасы;
- запчасти, средства для защищенной связи и так далее.
Это 40-й пакет военной помощи Украине с августа 2021 года.
Ранее Голос Америки со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что США передадут Украине технику взамен поврежденной в ходе контрнаступления.
До этого CNN со ссылкой на OSINT-аналитиков писал, что за первые дни контрнаступления Украина потеряла 16 БМП Bradley. Официально потери Украина не комментирует. На фоне российских вбросов 9 июня замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что «военную технику, которую невозможно уничтожить, еще не создали», а неизбежными потерями являются люди.
12 июня она рассказала, что защитники Украины во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов. По словам президента Владимира Зеленского, в тяжелых боях Силы обороны продвигаются вперед и увеличивают контроль на Бахмутском направлении.