Конгресс обсудит введение новых санкций против РФ

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Решение о новых санкций примет Конгресс США

Решение о новых санкций примет Конгресс США

На сайте Конгресса зарегистрирован документ о введении новых санкций против Российской Федерации.

Документ предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с госдолгом России.

Если закон поддержат в Конгрессе, то санкции США вступят в силу не позднее 60 дней после их принятия.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов. 

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся". А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить ответные меры.

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