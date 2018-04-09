Медведев поручил подготовить ответ на "нелегитимные" санкции США

Дмитрий Медведев: Оставляем за собой право на ответные действия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить ответные меры в адрес США после введения Вашингтоном новых санкций против Москвы, которые он также назвал нелегитимными.

Кроме того, Медведев поручил проработать вопрос поддержки подпавших под санкции США российских компаний, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Я просил бы присутствующих, а также, естественно, министров ведомств выработать конкретные предложения, какую конкретно поддержку здесь можно было бы компаниям оказать. Ну и проработать вопрос об эффективных ответных мерах РФ. Не должно быть сомнений, что в целом ряде случаев они должны последовать", - сказал Медведев.

Смотрите также

По мнению премьера РФ, США ввели новые санкции, чтобы "решать неконкурентоспособными способами свои экономические задачи".

"Есть политическая обложка - все эти рассуждения о каких-то плохих русских, которых нужно наказать. Они не должны заслонять экономической сути. А экономическая суть состоит в продвижении коммерческих американских интересов по всему миру вопреки действующим торговым правилам, вопреки сложившемуся порядку", - заявил Медведев.

Смотрите также

Он подчеркнул, что пятничные санкции в отношении России - это "еще одно проявление протекционистской политики, только завуалированное еще и в санкционную обложку".

"Эти решения, безусловно, неприемлемы. Мы их считаем нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права. И, конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры", - заключил Медведев.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

Смотрите также