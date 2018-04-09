Кремль назвал новые санкции США "вопиющим попранием всего и вся"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся".

Об этом сообщает ТАСС.

"Она (ситуация с новыми антироссийскими санкциями США) вопиющая с точки зрения и законности, и с точки зрения попрания норм всего и вся", - сказал Песков.

Он отметил, что властям потребуется определенное время для анализа, чтобы понять размер реального ущерба от новых санкций и выработать шаги по "максимально возможному исправлению ситуации".

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Смотрите также

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.