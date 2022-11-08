КНДР шьет зимнюю одежду для российских военных — СМИ 8 ноября, 17:28 Заказ РФ выполняют в Пхеньяне, как минимум, три фабрики (Фото:KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY)

Россия оказалась не способной обеспечить свою армию зимней одеждой, поэтому соответствующие заказы выполняют северокорейские предприятия, сообщает Radio Free Asia со ссылкой на осведомленные источники в КНДР.

Согласно имеющимся данным, ее пошивом в Пхеньяне занимаются, как минимум, три фабрики.

Кроме непосредственно зимней униформы, северокорейские рабочие также шьют для ВС РФ белье, и делают обувь.

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При этом все материалы, по словам журналистов, поступают на фабрики из РФ.

Готовую одежду из Северной Кореи отправляет в Россию железной дорогой через узкий перешеек, соединяющий два страны.

Все это делается тайно, поскольку резолюция ООН от 2017 года запрещает КНДР экспорт текстильной промышленности.

В то же время пропагандистское издание Коммерсант ранее опубликовало материал, в котором рассказало, что Россия заинтересована в одежде и обуви из Северной Кореи.

«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности», — заявили в посольстве РФ.

Что же касается международных запретов, то российские дипломаты утверждают, что все подобные проекты будут якобы «реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН».

Впрочем, подобные ограничения кремлевский режим, собственно, как и северокорейский, никогда особоне волновали, тем более что КНДР также согласилась поставлять РФ в обходсанкций боеприпасы, так остро необходимые ей для ведения войны в Украине.