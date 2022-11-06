«Вы мясо, вас сюда для этого и привезли». РосСМИ приводят подробности ликвидации батальона мобилизованных россиян в Луганской области 6 ноября, 19:22 Под Макеевкой Луганской области ВСУ ликвидировали более 500 мобилизированных россиян (Фото:ГУР)

5 ноября в российских СМИ появилась информация о батальоне мобилизованных воронежцев, заброшенном на передовую в Луганской области, который был почти в полном составе ликвидирован ВСУ. Российский канал Дождь рассказал подробности о произошедшем.

Ранее издание Верстка со слов двух солдат сообщило о «сотнях погибших» российских мобилизированных под Макеевкой. Дождь поговорил с родственницами еще двоих оккупантов, оставшихся в живых.

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Сестра одного из мобилизированных из Воронежской области, попросившая не называть фамилии, рассказала журналистам, что ее брата Александра призвали 16 октября, а спустя две недели, 31 октября, его отвезли в часть в городе Валуйки Белгородской области. Вскоре брат позвонил ей, чтобы сказать, что их везут в Луганскую область и после этого связь с ним пропала.

В следующий раз Александр смог позвонить только 5 ноября. Он рассказал, что 1 ноября его и других оккупантов привезли в Луганскую область и сразу отправили на передовую.

«Командиры сказали, что вы мясо, вас сюда для этого и привезли, вас все равно всех убьют. Дали им одну саперную лопату на 30 человек и сказали рыть себе окопы», — рассказывает со слов брата Юлия.

После этого командиры сказали бойцам оккупационной армии, что отправляются за едой для них, и уехали. Спустя 40 минут мобилизованных россиян начали обстреливать.

Обстрел сил оккупантов продолжался в течение трех суток.

«У них не было ни оружия, ничего. Им дали четыре гранаты, они землю копали руками», — жалуется Екатерина Бражникова, сестра еще одного оккупанта.

Ее брата Виктора Стеганцева также мобилизировали в Воронежской области, а затем он оказался в том же батальоне в Валуйках, что и Александр.

По словам Екатерины, в батальоне, переброшенном из Валуек в Луганскую область, было более 500 солдат оккупационной армии. Брат Юлии говорит, что вместе с ним из Валуек выехали 560 мобилизованных. После обстрела, когда выжившие захватчики собрались вместе, их был 31 человек. Судьба остальных оккупантов неизвестна.

Оставшиеся в живых мобилизованные россияне добрались до оккупированного Сватово, откуда и позвонили родным. Там они, как рассказывает Юлия, разместились группами в заброшенных домах украинцев. Как только оккупанты пытаются выйти — их начинают обстреливать.

«Они сидят в доме каком-то, к ним возвратился командир и сказал: „Вы отсюда вернетесь фаршем“», — рассказывает со слов брата-оккупанта Екатерина.

Россицкие захватчики, с родственниками которых поговорил Дождь, затрудняются назвать точное место, где они подверглись обстрелу. В свидетельствах выживших, собранных Версткой, речь идет о Макеевке — это населенный пункт, расположенный примерно в 30 км к юго-западу от Сватово, по направлению от границы Белгородской области, откуда приехал батальон, к границе Харьковской.

Дождь отмечает, что в официальных сводках Минобороны РФ за 30 и 31 октября приводится практически идентичный текст о том, что «противник пытался вести наступательные действия» в направлении Макеевки, однако «все атаки отражены».

С 1 по 3 ноября Минобороны отчитывается, что якобы попытки ВСУ атаковать в районе Макеевки были пресечены, а «противник в результате активных действий российских войск и артиллерии отброшен на исходные позиции». В сводке за 4, 5 и 6 ноября Макеевка уже не упоминается.