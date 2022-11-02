Символическая ценность. Путин отправил Ким Чен Ыну 30 лошадей — СМИ

2 ноября, 19:26
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Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTER)

Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTER)

Северная Корея и Россия возобновили трансграничную железную торговлю. В честь этого российский диктатор Владимир Путин сделал ценный подарок Ким Чен Ыну, сообщает The Moscow Times.

К пограничному пункту Хасан-Туманганг отправился поезд с 30 породистыми лошадьми. О том, получил ли «подарок» диктатор Ким Чен Ын, — ни одна из сторон не сообщили.

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По информации журналистов, Путин якобы собирается отправить в КНДР медицинскую продукцию. При этом причина так же не называется.

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Россия и КНДР запустили трансграничную торговлю впервые с 2020 года, когда Северная Корея одной из первых в мире закрыла свои границы на фоне пандемии, хоть и официально не сообщала о случаях заражения COVID-19. Россия поставляла КНДР продовольствие и медицинскую продукцию до 2021 года, а затем торговля фактически прекратилась.

2 ноября телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины.

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Ранее пресс-секретарь Пентагона Пет Райдер заявил, что Россия сейчас пытается найти боеприпасы у таких стран как Иран и Северная Корея.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Владимир Путин КНДР Ким Чен Ын Северная Корея Война России против Украины

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