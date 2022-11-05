Спутниковые фото. Поезд из КНДР отправился в Россию после заявления США о тайных поставках боеприпасов — СМИ 5 ноября, 11:29 Северокорейский пункт охраны неподалеку от демилитаризованной зоны, разделяющей КНДР и Южную Корею, 4 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Поезд из Северной Кореи пересек границу с Россией через день после того, как в Госдепе США подтвердили, что Пхеньян тайно передает РФ боеприпасы. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные сайтом 38 North, который анализирует события в КНДР.

По данным аналитического центра, движение поезда было зафиксировано на единственном сухопутном участке сообщения между Северной Кореей и Россией в пятницу днем, 4 ноября. Этот маршрут, а также свои границы КНДР закрыла в феврале 2020-го из-за пандемии. О возобновлении железнодорожного сообщения Пхеньян и Москва договорились в сентябре 2022 года.

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Как пишет 38 North, цель курсирования поезда определить по снимкам невозможно. В то же время, по словам аналитиков, этот поезд может быть не единственным, пересекшим границу за последние месяцы.

Например, в начале этой недели был еще один рейс: СМИ писали, что из России в Северную Корею по железной дороге перевезли 30 лошадей — «подарок» российского диктатора Владимира Путина главе КНДР Ким Чен Ыну. Однако этот груз спутники не зафиксировали.

2 ноября телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Россия сейчас пытается найти боеприпасы у таких стран, как Иран и Северная Корея. В Госдепе подтвердили, что Пхеньян тайно передает Москве боеприпасы: США готовят санкции и обещают рассмотреть способы помешать Северной Корее.