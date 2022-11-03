Госдеп подтвердил, что КНДР тайно передает России боеприпасы: против Пхеньяна готовят санкции

3 ноября, 11:00
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTERS)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTERS)

В Госдепе США подтвердили, что КНДР тайно передает России боеприпасы, которые потом используются в войне против Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, несмотря на публичные опровержения, Северная Корея передала РФ «значительное количество артиллерийских снарядов».

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Прайс отметил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок, пытаясь создать впечатление, что снаряды отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки.

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Он добавил, что США готовят новые санкции против КНДР за поставки боеприпасов России, как это было в случае с Ираном за поставки беспилотников.

2 ноября телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины.

Пресс-секретарь Пентагона Пет Райдер заявил, что Россия сейчас пытается найти боеприпасы у таких стран как Иран и Северная Корея.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Россия Госдеп КНДР Боеприпасы Война России против Украины

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