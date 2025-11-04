КНДР выпустила 10 ракет во время визита Гегсета в демилитаризованную зону, которая разделяет две Кореи

Глава Пентагона Пит Хэгсет и министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бак в Сеуле, 4 ноября 2025 года (Фото: JEON HEON-KYUN/Pool via REUTERS)

Северная Корея выпустила около 10 ракет из РСЗО во время визита министров обороны США и Южной Кореи — Пита Гегсета и Ан Гю-баку — в демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на военное командование Южной Кореи.

В понедельник, 3 ноября, КНДР выпустила ракеты в направлении северных вод Желтого моря около 16:00 по местному времени.

Реклама

Запуск состоялся менее чем за час до прибытия Гегсета в лагерь, расположенный к югу от Совместной зоны безопасности в пределах демилитаризованной зоны.

Северная Корея также выпустила 10 ракет в субботу, 1 ноября, когда президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и лидер Китая Си Цзиньпин проводили встречу в городе Кёнджу по случаю саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Наши военные внимательно следят за различными действиями Северной Кореи в рамках непоколебимой совместной оборонной позиции Южной Кореи и США и поддерживают способность и готовность к решительному ответу на любую угрозу», — заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

В октябре КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности, примерно за неделю до визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею по случаю саммита АТЭС.

22 октября Северная Корея заявила об успешном испытании нового гиперзвукового оружия в рамках демонстрации силы «против потенциальных врагов»

29 октября в КНДР сообщили, что осуществили пуск стратегических крылатых ракет класса «море-земля» над Желтым морем. Там сказали, что ракеты пролетели более 7,8 тысячи секунд (более двух часов) и поразили запланированную цель.

Аналитики отмечают, что серия запусков происходит на фоне углубления военного сотрудничества между КНДР и Россией, а также роста напряжения на Корейском полуострове.