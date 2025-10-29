КНДР провела новые испытания стратегических крылатых ракет

Аналитики отмечают, что серия запусков происходит на фоне углубления военного сотрудничества между КНДР и Россией (Фото: KCNA via REUTERS)

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



По данным агентства, ракеты пролетели более 7,8 тысячи секунд (более двух часов) и успешно поразили запланированную цель. В КНДР заявили, что страна должна «постоянно повышать уровень ядерной боеготовности», назвав это «ответственной миссией и основной обязанностью».

Это уже вторые испытания за неделю: 22 октября северокорейские военные сообщили об успешном запуске гиперзвуковых снарядов, которые поразили цель на полигоне в провинции Северный Хамгён.

Аналитики отмечают, что серия запусков происходит на фоне углубления военного сотрудничества между КНДР и Россией, а также роста напряжения на Корейском полуострове.