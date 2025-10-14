В Южной Корее заявили, что Россия могла помочь КНДР в создании новой межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея могла получить помощь от России при разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая впервые была продемонстрирована во время недавнего военного парада.

Об этом сообщает Yonhap.

Северная Корея представила МБР Hwasong-20 и назвала ее «самой мощной ядерной стратегической системой оружия».

При этом конструкция Hwasong-20 выглядела иначе по сравнению с предыдущей Hwasong-19, которую впервые запустили в октябре прошлого года, что вызвало предположение, что КНДР могла получить поддержку от России в разработке новой ракеты большой дальности на фоне углубления их военного союза.

«Я считаю, что существует достаточная вероятность (в поддержке РФ — ред.)», — сказал председатель Объединенного комитета штабов Южной Кореи генерал Цзинь Йон Сон.

На вопрос о возможности военных реагировать на гиперзвуковую ракету, Цзинь сказал, что «точность перехвата может несколько пошатнуться, но их можно перехватить».

13 октября министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бак заявил, что Северная Корея, вероятно, получила от России техническую помощь для развития своего подводного флота, в частности программ по созданию субмарин и ракетного вооружения.

15 сентября постоянное представительство Северной Кореи при ООН заявило, что ядерный статус страны является «необратимым».

25 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время визита в Нью-Йорк заявил, что Северная Корея находится на финальной стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить США ядерным оружием.

3 сентября Ким Чен Ын вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным наблюдал за военным парадом в Пекине.

Во время встречи в Китае Ким Чен Ын заверил, что окажет «полную поддержку» России и готов сделать «все необходимое», чтобы помочь Москве. Со своей стороны Путин выразил благодарность за готовность северокорейских солдат участвовать в вооруженной агрессии против Украины.