Возмутительно. Кличко прокомментировал возвращение России в ПАСЕ 25 июня, 18:49 587 Цей матеріал також доступний українською НВ Виталий Кличко НВ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что политики, которые готовили и лоббировали принятие резолюции ПАСЕ по России, должны понимать, что она серьезно компрометирует Совет Европы.

Об этом сообщает пресс-служба мэра.

«Решение, которое делает возможным возвращение России в ПАСЕ, несмотря на продолжение ею агрессии против Украины и циничное пренебрежение международным правом и принципами Совета Европы, является возмутительным», — отметил Кличко.

По его словам, политики, которые готовили и проталкивали эту резолюцию должны понимать, что она серьезно компрометирует Совет Европы и способствует усилению чувства безнаказанности страны, действия которой привели к разрушению системы европейской безопасности.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.



Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею.

Делегация Украины приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.