Китай отправит в Украину своего спецпредставителя для «политического урегулирования» войны — экс-посла в РФ с орденом от Путина 26 апреля, 15:47 Флаг Китая (Фото:johnnycui/pixabay)

Китай отправит специального представителя по делам Евразии в Украину и другие страны «коммуникации по урегулированию» развязанной Россией полномасштабной войны. Им станет экс-посол КНР в РФ Ли Хуэй.



Об этом сообщила спикер МИД КНР Хуа Чуньин в среду, 26 апреля.

«Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования кризиса в Украине», — говорится в Twitter.



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Обновлено в 16:20. В ходе брифинга в МИД Китая уточнили, что отправят в Украину дипломата Ли Хуэя, пишет CNN. Он был послом КНР в России с 2009 по 2019 год и получил Орден Дружбы от диктатора Владимира Путина.



Это заявление появилось после первого с начала войны разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина. По словам украинского лидера, он был «длительным и содержательным». Первый и последний раз они говорили 13 июля 2021 года.

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговоров, но не к выводу российских войск и не осудил вторжение РФ.