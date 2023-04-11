По собственному плану. Китай хочет завершения войны в Украине до начала выборов на Тайване — эксперт 11 апреля, 19:34 NV Премиум Си Цзиньпин и Владимир Путин во время переговоров в Москве 20 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Украинский китаист, аспирант Цзилинского университета Петр Шевченко рассказал, что Китай хочет завершения войны в Украине по собственному плану — и до начала выборов на Тайване.

«Китай уже представил свою позицию. Проблема в том, что его позиция отличается от позиции Украины», – сказал Шевченко в интервью NV.

По его словам, Пекин утвердил свое видение решения войны, когда лидер Китая Си Цзиньпин поехал в Россию.

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