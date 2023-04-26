Зеленский поговорил с Си Цзиньпином впервые с начала большой войны 26 апреля, 14:26 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел разговор с главой Китая Си Цзиньпином в среду, 26 апреля.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.



По его словам, разговор был «длительным и содержательным».



«Верю, что он, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений», — написал президент Украины.

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Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором разговора была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии, чтобы углубить коммуникации «со всеми сторонами политическое урегулирование кризиса в Украине».

Комментируя развязанную РФ полномасштабную войну, в МИД заявили, что Пекин «всегда на стороне мира, не будет использовать ситуацию в собственных интересах, не будет сидеть сложа руки и подливать масло в огонь». Спикер говорит, что Пекин «последовательный и четкий» в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной.



«Диалог и переговоры — это единственный жизнеспособный путь вперед. Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной», — написала Хуа Чуньин в Twitter

24 февраля Зеленский заявил о намерении встретиться с Си Цзиньпином. В первый и в последний раз они говорили 13 июля 2021 года. По его словам, вопрос не только в войне, но и в том, чтобы сохранить экономические отношения. Реагируя на планы президента Украины, в Пекине заявили, что позиция Китая относительно полномасштабной войны «последовательна и очень четкая».

Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу российских войск.

